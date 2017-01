Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und mehr Vertrauen der Verbraucher in Lebensmittel - mit diesem Ziel hat die Heinrich-Stockmeyer-Stiftung einen Preis ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist ist angelaufen.

Mit 10.000 € ist der Stockmeyer Wissenschaftspreis 2017 dotiert. Prämiert werden sollen praktikalbe Löungsansätze und anwendungorientierte Forschung, die zur "Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und zur Stärkung des Verbrauchervertrauens in die Qualität von Lebensmitteln" beitragen. Über die Zuerkennung entscheidet eine Jury, die aus dem Kuratorium der Stiftung besteht. Mit dem Preis sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet werden, die herausragende Leistungen auf dem genannten Themengebiet erbracht haben.Gewürdigt werden können wissenschaftliche Einzelleistungen wie Doktorarbeiten und Habilitationsschriften sowie Publikationen in wissenschaftlich anerkannten Fachzeitschriften, die in den letzten drei Jahren erstellt wurden. Ausgeschlossen sind Routineleistungen, kumulative Langzeitleistungen sowie Arbeiten, die bereits mit einem Preis ausgezeichnet wurden. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2017. (got)