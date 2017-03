Brandenburger Jungbauern wollen mit umfangreichem Workshop-Programm Städter aufs Land holen. Und so durch persönliche Begegnungen die Verbindung zwischen Bauern und Verbrauchern, zwischen Acker und Küchentisch wieder herstellen.

Die Lebensmittelerzeugung wird immer komplexer und viele Menschen haben den Bezug zur Nahrungsproduktion verloren. In der Debatte um Tierwohl, Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit sehen sich Landwirte oft harten Angriffen ausgesetzt. Mehr Anerkennung der täglichen Arbeit des Landwirts durch mehr Wissen kann ein wichtiger Schritt sein, das gesellschaftliche Ungleichgewicht wieder gerade zu rücken. „Wir wollen Verbrauchern Landwirtschaft wieder näher bringen", sagt Anja Hradetzky, Jungbäuerin auf dem Hof Stolze Kuh in Lunow-Stolzenhagen und erklärt: "Das geht am besten, indem man sie auf die Betriebe holt und sie mit anpacken lässt."Unter dem Slogan „Junge Landwirtschaft zum Miterleben“ haben Jungbauern und Existenzgründer aus der Oderland-Region ein umfangreiches Workshop-Programm auf Landwirtschaftsbetrieben gestartet. In zehn Workshops wollen sie bäuerliches Wissen und handwerkliche Fähigkeiten rund um Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung und Ernährung an Interessierte vermittelt. "Wir öffnen als Existenzgründer die Hoftore und geben Einblicke in unsere tägliche Arbeit“ sagt Hradetzky.Das Programm ist umfangreich und vielfältig - von "Gefährdete Nutztierrassen in Brandenburg" über "Bäuerliche Käseherstellung", und "Sommerküche regional" bis hin zu "Kompostwirtschaft". Die Angebote richten sich an Verbraucher, Jungbauern, Studenten und Auszubildende. Organisiert werden die Workshops vom Land Kultur Erleben e.V., realisiert durch ein Netzwerk aus Bauern, Imkern, Köchen und Pädagogen aus Brandenburg. Die Workshops werden durch das Neulandgewinner-Programm der Robert Bosch Stiftung gefördert, Kooperationspartner ist das Bündnis Junge Landwirtschaft.Durch die persönliche Begegnungen soll wieder eine Verbindung von Bauern und Verbrauchern über den Acker zum Küchentisch entstehen. „Im ländlichen Raum Brandenburgs gibt es tolle Leute, die mit viel Engagement ihre Ideen umsetzen. Das wollen wir sichtbar machen, weitere Menschen anstiften und ermutigen auf dem Land aktiv zu werden“, so Hradetzky weiter. (got)