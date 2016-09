Insgesamt machten rund 10.700 Studenten in den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaftein im vergangenen Jahr einen Abschluss. Ein Drittel davon entfällt auf den Master.

Immer mehr junge Menschen schließen eine Hochschulausbildung in Deutschland ab: Ingesamt waren es im Prüfungsjahr 2015 481.600. Das sind 5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Absolventen, 51 Prozent, erwarben nach Angaben des Statistischen Bundesamts einen Bachelorabschluss. Jeder vierte Abschluss war ein Master. In den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften liegt der Anteil der Master noch etwas höher, bei 32 Prozent.



Die meisten Masterabschlüsse, etwa ein Drittel, wurden in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt, 27 Prozent in Ingenieurswissenschaften, 18 Prozent in Mathematik und Naturwissenschaften und 13 Prozent in Sprach- und Kulturwissenschaften.



9 Prozent aller Universitätsabschlüsse machten 2015 Lehramtsprüfungen aus. 6 Prozent der Absolventen promovierten und 2 Prozent erwarben einen Fachhochschulabschluss, 8 Prozent mit einen traditionellen universitären Abschluss. (lm)