Die Epigenetik ist ein relativ neues Forschungsgebiet, die Erkenntnisse sind spektakulär. Um ihre Forschung leicht verständlich zu machen, veröffentlicht das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Comicform.

Gene an- und ausschalten

Die Geschichte rankt sich um wilde Meerschweinchen und lehrt, dass Gene allein nicht alles sind: Umweltbedingungen und individuelle Erfahrungen können beeinflussen, welche Passagen des Erbgutes in verschiedenen Zellen genutzt werden. Der Leibniz-Comic „Epigenetik – Brücke zwischen Erbgut und Umwelt“ ist ein Pilotprojekt zur Wissenschaftskommunikation und wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.„Wir wollten unsere Forschungsergebnisse auf unterhaltsame, verständliche Art an Schüler und interessierte Erwachsene vermitteln. Unsere Studienobjekte sind zwar Wildtiere, unsere grundsätzlichen Fragestellungen sind aber relevant für uns alle“, erklärt Dr. Alexandra Weyrich, Expertin für Epigenetik am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. (az)