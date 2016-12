In einer neuen Veranstaltungsreiche will die Universität Hohenheim über die Zukunft der Landwirtschaft diskutieren. Die Besucher können sich in die Debatte einbringen.

Junge DLG und Universität suchen Dialog



In der Debatte setzt die Universität auf Austausch mit der Bevölkerung: Per Digi-Voting bringen die Besucher ihr eigenes Meinungsbild zum Ausdruck. Zur Veranstaltung gehören außerdem Diskussionen, Vorträge und Kommentare von Landwirten, Naturschützern, Politikern und Studierenden. Prominenter Teilnehmer ist der baden-württembergische Landesagrarminister Peter Hauk (CDU). Neben Hauk wird auch Prof. Dr. Enno Bahrs einen Kurzvortrag halten. Außerdem kommen Anneliese Schmeh (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft), Thomas Genfeld (Agrarstudent und Junglandwirt), Jochen Goedecke (Naturschutzbund NABU) und Dr. Anna Catharina Voges (Geschäftsführerin Saat-Gut Plaußig Voges KG) zu Wort.



Der Abend endet mit einer Podiumsdiskussion. Ob sich das Meinungsbild der Besucher während des Abends ändert, können die Teilnehmer selbst beurteilen: Per Digi-Voting holt die Universität zum Anfang und zum Ende des Abends ein Stimmungsbild ein.



