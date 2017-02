Als eine von sieben Hochschulen in Deutschland hat die Hochschule Anhalt eine Anerkennung ihrer Integrationsarbeit bekommen. Sie erhält nun eine Förderung vom Stiftungsfonds Deutsche Bank und dem Stifterverband.

Flüchtlinge im Studium

Das Förderprogramm „Angekommen, integriert, qualifiziert!“ soll Hochschulen dabei unterstützen, Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund zur Aufnahme und zum Abschluss eines Studiums zu motivieren, sie im Studienverlauf zu begleiten und ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Jede der Hochschulen erhält eine Förderung von 50.000 €.Den Großteil der Förderung will die Hochschule Anhalt für den Ausbau der Koordinierungsstelle für Integration einsetzen. Die Koordinierungsstelle hilft, den Geflüchteten den Studienbeginn zu erleichtern. Außerdem wird ein Mentoringprogramm entwickelt. Hohen Stellenwert hat die Förderung von geflüchteten Frauen, für die eine studieneinführende Vorlesungsreihe (internationales Frauenseminar) konzipiert wird. Ein regionales Netzwerk mit Partnern aus der Wirtschaft soll durch Praktika und Abschlussarbeiten in Unternehmen den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern. 18.000 € sind für das Wohl der Studierenden bestimmt und werden als Jahresstipendien in Höhe von 150 € monatlich an besonders qualifizierte Studierende mit Fluchthintergrund verteilt, teilte die Hochschule mit.„Die Förderung ermöglicht es uns, motivierten Studienanfängern, die aus der Bafög-Förderung fallen, zu helfen, ihr Studium in Deutschland abzuschließen“, sagt der Integrationsbeauftragte der Hochschule Anhalt, Tristan Dornberger. „Teilweise fehlen den Studierenden nur wenige Fächer zum Abschluss ihres Bachelors. Hier können wir unbürokratisch helfen.“ (mrs)