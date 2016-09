In Neuseeland und Australien tobt seit Jahren eine Debatte darüber, ob eine Aminosäurenvariation in Kuhmilch Auswirkungen auf den Menschen hat. Die Regierung finanziert intensive Forschung dazu.

Mit 1,5 Mill. NZ$ unterstützt die neuseeländische Regierung die Erforschung von Kasein-Varianten in Kuhmilch. Das Forschungsunternehmen AgResearch arbeitet im Rahmen eines Ernährungsprogramms nun an der Frage, ob sich A1- und A2-Milch in einer Weise voneinander unterscheiden, die Einfluss auf den menschlichen Organismus hat. Ursprünglich gaben alle Rinderrassen sogenannte A2-Milch. Vor allem unter europäischen Rassen hat sich aber inzwischen durch eine Genmutation A1-Milch verbreitet. Der einzige molekulare Unterschied liegt in einer einzigen Aminosäure des Proteins Beta-Casein.



Schon vor knapp 20 Jahren wurde die These aufgestellt, dass die beiden Milchvarianten auf unterschiedliche Weise verdaut werden - seitdem gibt es eine lebhafte Diskussion. Das Unternehmen "A2 Milk Company" bewarb seine A2-Milch damit, dass A1-Milch unter anderem Verdauungsprobleme und Allergien hervorrufe. Radikalere A1-Gegner gehen davon aus, dass A1-Milch Herzerkrankungen, Diabetes Typ-1, Autismus und Schizophrenie auslösen könnte. An stichhaltigen Beweisen fehlt es aber noch.



Die "A2 Milk Company" scheiterte zwar mit dem Vorhaben, konventionelle Bauern vor Gericht dazu zu verklagen, Warnhinweise auf A1-Milch zu kleben, vertreibt aber erfolgreich A2-Milch und -produkte in Neuseeland, Australien, Großbritannien, China und Amerika. (lm)