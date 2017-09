Anhaltend starkes Interesse an einer beruflichen Karriere in Landwirtschaft und Gartenbau verzeichnet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Ausbildungsbetriebe stellen sich mittlerweile im Internet vor.

Die Anzahl der Auszubildenden in den „grünen Berufen“ ist nach der ersten, noch vorläufigen Erhebung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auf hohem Niveau stabil. Besonders bemerkenswert ist die Ausbildungsintensität in den Berufen Landwirt und Gärtner.Mit rund 2.100 Ausbildungsverhältnissen zeichne sich im Beruf Landwirt eine ähnlich hohe Nachfrage wie in den Vorjahren ab, so die Kammer. Noch deutlicher werde die positive Entwicklung im Vergleich zu 2007: Vor zehn Jahren wurden demnach lediglich 1.700 Ausbildungsverträge registriert.Auch in den übrigen Agrarberufen wie zum Beispiel Pflanzentechnologe, Forstwirt und Milchtechnologe sei die Nachfrage und Besetzung der Ausbildungsstellen überwiegend gut. Die Landwirtschaftskammer sieht die Entwicklung insgesamt als Bestätigung der Attraktivität dieser Ausbildungsberufe. Angesichts des Bedarfs an Fachkräften im Agrarsektor sei die Nachwuchssicherung ein zentrales Anliegen der Kammer. Umfangreiche Informationen zu den Ausbildungsberufen mit Vorstellung von Ausbildungsbetrieben bietet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Netz. (mrs)