Das Land Baden-Württemberg will eine Digitalisierungsstrategie ausarbeiten. Landwirtschaftsminister Peter Hauk setzt dabei auch auf das Know-How aus der Branche.

Anregungen aus der Branche gefragt

Um die positiven Potenziale der Digitalisierung zu erschließen, werde das Land eine umfassende Digitalisierungsstrategie erarbeiten. Digitalisierung solle so zum Innovations- und Nachhaltigkeitsmotor werden, auch in der Landwirtschaft, erklärte Hauk heute in Stuttgart. „Die Digitalisierung nimmt in der Landwirtschaft bereits jetzt einen breiten Raum ein und wird die Branche wie andere Wirtschaftssektoren auch künftig entscheidend prägen“, so Hauk weiter. Baden-Württemberg verstehe die Digitalisierung als Gestaltungsaufgabe, bei der die Menschen, die Wirtschaft, die Forschung und die Politik gleichermaßen gefragt seien. Dabei gelte es, Chancen in den Vordergrund zu stellen ohne die Risiken auszublenden.Bei der Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie seien die Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit aufgerufen und könnten sich durch konstruktive Anregungen am Prozess zu beteiligen. „Beim Thema ‚Landwirtschaft 4.0‘ interessieren uns vor allem Ideen und Anregungen aus der Branche selbst. Alle Akteure sind ab sofort und bis Ende März aufgefordert, sich mit ihren Ideen an unserem Portal zu beteiligen und gemeinsam die digitale Zukunft der Landwirtschaft zu gestalten“, betonte Hauk.Unter der Rubrik „Digitaler Ländlicher Raum“ finden Interessierte das Beteiligungsportal zu „Landwirtschaft 4.0“. Dort können Ideen und Anregungen platziert werden. (mrs)