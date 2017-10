Das weltweite Forschungsranking der National Taiwan University wertet jählich die besten Universitäten aus. In Deutschland hält Hohenheim den ersten Platz.

Top Fünf im Agrarbereich

Das heute erschienene NTU-Ranking der weltweit besten Forschungs-Universitäten listet die niederländische Universität Wageningen weltweit auf Platz 1. Die Universität Hohenheim schafft es auf Platz 15, in Deutschland hält diese wie bereits im Jahr zuvor den 1. Platz.Damit konnte sich Hohenheim im weltenweiten Ranking in den vergangenen zwei Jahren konitnuierlich verbessern: im Jahr 2015 noch auf Platz 21, folgte in 2016 Platz 16. Dem Ranking liegen sowohl die Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen als auch deren Qualität zugrunde.Bereits im Frühjahr 2017 setzten das Best Global Universities Ranking der Zeitschrift U.S. News & World Report, das QS-Ranking und das erstmals veröffentlichte CWUR-Fächerranking die Universität Hohenheim auf Platz 1 in Deutschland in der Agrarforschung, meldet die Universität Hohenheim als Ergänzung zum NTU-Ranking.Im Rahmen des NTU-Ranking werden die 300 besten Universitäten weltweit gelistet. (az)