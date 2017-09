Das Kasseler Unternehmen kann mit gleich zwei neuen Siegeln um Nachwuchskräfte buhlen. Es erhielt die Auszeichnung „Top-Karrierechancen für Hochschulabsolventen“ und „Top-Karrierechancen für Ingenieure“.

Zur Studie

Vergeben wurden diese beiden Deutschlandtest-Siegel von den Magazinen Focus und Focus Money. „Diese erneuten Auszeichnungen bestätigen, dass unser Unternehmen insbesondere für junge Menschen mit Hochschulabschluss und Ingenieure ein attraktiver Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive ist“, sagt Dr. Thomas Nöcker, Personalvorstand der K+S Aktiengesellschaft.Deutschlandtest hatte in groß angelegten Studien untersucht, bei welchen Firmen Hochschulabsolventen und Ingenieure in Deutschland die besten Karrierechancen haben. Dabei zeigte sich, dass für den Großteil der befragten Personen heute nicht mehr allein das Gehalt entscheidend für die Auswahl des Arbeitgebers ist. Sie suchen attraktive Entwicklungschancen im Betrieb, einen familienfördernden Arbeitsplatz, gerechte Perspektiven für Frauen und Arbeitsplatzsicherheit. Gerade im Hinblick auf diese Ansprüche konnte K+S bei den Befragten punkten und gehört zu den Testsiegern in der entsprechenden Branche, teilte das Unternehmen mit. (mrs)