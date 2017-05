Die Ausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen ist bei der Jugend weiter gefragt. Dennoch können Betriebe in einigen Regionen weniger Ausbildungsplätze besetzen.

Hintergrund seien zum einen zurückgehende Schülerzahlen sowie teils mangelnde Bewerbereignung. Das berichtet der DBV-Fachausschuss für Berufsbildung, der Ende vergangener Woche in Sachsen-Anhalt tagte.



Demnach entwickelten sind im laufenden Ausbildungsjahr 2016/2017 die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den „Grünen Berufen“ bundesweit insgesamt positiv (+1,6 Prozent). In Westdeutschland gab es einen Zuwachs (+3,4 Prozent), in Ostdeutschland einen relativ deutlichen Rückgang (-5,4 Prozent). Der Beruf Landwirt entwickelte sich in Westdeutschland stabil, in Ostdeutschland leicht rückläufig. Der Beruf Tierwirt verzeichnet weiter rückläufige Ausbildungszahlen. „Der Berufsstand muss sich auf allen Ebenen und Bildungsbereichen verstärkt dafür einsetzen, nicht nur die Ausbildungszahlen der Agrarberufe stabil zu halten, sondern auch die Qualität der beruflichen Bildung arbeitsmarktorientiert und nachhaltig zu sichern“, betonte Werner Schwarz, Vizepräsident und Bildungsvorsitzender des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Dies sei dringend notwendig, um den steigenden Fach- und Führungskräftebedarf in der deutschen Landwirtschaft längerfristig zu sichern, erklärte Schwarz auf der Sitzung des DBV-Fachausschusses für Berufsbildung. Qualität der Ausbildung sichern Mit Blick auf die Ausbildungspraxis betonte der Fachausschuss die zunehmende Bedeutung der Ausbildungsqualität in Bezug auf Inhalte, Vermittlungsmethoden und Ausbildungsorganisation. Vorgestellt wurden in diesem Zusammenhang die Ergebnisse eines berufsständischen Projekts zur Qualitätssicherung und -verbesserung der landwirtschaftlichen Berufsausbildung.



Der DBV-Fachausschuss befasste sich auch mit Zukunftsfragen landwirtschaftlicher Berufsschulen, die sich inhaltlich, strukturell und auch personell auf neue Herausforderungen einstellen müssen. Mit Interesse verfolgten die Bildungsfachleute aktuelle Informationen über die Umsetzung des laufenden Bundesprojekts zur Vermittlung grundlegender Kenntnisse zum Öko-Landbau in der agrarischen Berufsbildung sowie zur Umsetzung des internationalen Praktikantenaustausches (Schorlemer Stiftung/DBV) sowie des EU-Bildungsprogramms Erasmus+. (mrs)