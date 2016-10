Wenn in Marktoberndorf der neue Fendt 1000 Varion montiert wird, müssen für die Arbeiter alle Bauteile griffbereit liegen. Die effiziente und innovative Logistik, die Agco für das gesamte Unternehmen aufgebaut hat, wurde jetzt ausgezeichnet.

Der Landtechnikkonzern Agco ist von der Bundevereinigung Logistik mit dem Deutschen Logistik-Preises 2016 ausgezeichnet worden. Agco erhielt den Preis gemeinsam mit dem Berliner Kooperationspartner, der Logistikberatung 4flow, für die innovative Lösung „AGCO Smart Logistics" aus. Er wurde in der vergangenen Woche beim 33. Deutschen Logistik-Kongress in Berlin übergeben, teilte Agco mit.



Ziel von „AGCO Smart Logistics“ ist der Wandel von der traditionellen Beschaffungslogistik, bei der jedes Werk eigenständig agiert, zur digitalen voll integrierten Inbound Supply Chain, die Kostenvorteile bringt, die Flexibilität erhöht und eine einheitliche Qualität sichert, erklärten die Juroren auf der Galaveranstaltung. Durch die eingeführte Lösung kann der Materiafluss kostenoptimal und risikoreduziert gesteuert werden.



„Wir freuen uns sehr über den Preis“, erklärt Ekkehart Gläser, Vice President Manufacturing Fendt. Mit dem Projekt werden alle Materialflüsse für die verschiedenen AGCO-Werke zentral von 4flow organisiert. Das Berliner Unternehmen verfügt über eine intelligente cloudbasierte Software, sowie über alle notwendigen Informationen zum Materialbedarf und den Lieferanten. Der Dienstleister kann mit diesen Informationen den Materialfluss über die Lieferanten in die Werke optimieren. „Das ist wesentlich effizienter als die traditionelle Variante“, so Gläser.



AGCO habe mit dieser Lösung die Kosten in der Inbound Supply Chain in den vergangenen Jahren um mehr als 25 Prozent reduzieren können. Die Ausgaben für die Implementierung der Prozesse und IT amortisierten sich bereits nach einem Jahr. (SB)