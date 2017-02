Bereits zum zehnten Mal ringen Unternehmen um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP). Der Wettbewerb läuft noch bis Ende April.

Gemeinsam nachhaltiges fördern

Bis zum Ende der Frist können Firmen ihre nachhaltigen Geschäftsmodelle präsentieren. Bewerben kann sich, wer mit seinen Produkten und Dienstleistungen besonders erfolgreich ökologische und soziale Herausforderungen annimmt und Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Chance nutzt. Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die in Deutschland Produkte oder Dienstleistungen anbieten, heißt es in der Ausschreibung des DNP Die Auszeichnung wird auch in diesem Jahr in drei Größenklassen vergeben. Sonderpreise zeichnen Unternehmen für besondere Ressourceneffizienz und nachhaltige Markenführung aus. Auch im Jubiläumsjahr ist der Rat für Nachhaltige Entwicklung Partner der Auszeichnung. Die Preise werden im Rahmen des 10. Deutschen Nachhaltigkeitstages am 8. Dezember 2017 in Düsseldorf verliehen.Weitere Informationen und die Wettbewerbsunterlagen gibt es hier . (mrs)