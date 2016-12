Bei der „Zukunftswerkstatt der Land- und Ernährungswirtschaft“ diskutieren auf der Grünen Woche in Berlin Vertreter von Kirchen, der Landesregierung und der Wirtschaft aus Niedersachsen in Berlin.

Um Nachhaltigkeit und Werteorientierung wirtschaftlicher Aktivitäten geht es auf der Tagung „Zukunftswerkstatt der Land- und Ernährungswirtschaft 2017“, am Mittwoch, dem 25. Januar 2017, ab 17.30 Uhr in Berlin. Unter der Überschrift „Top-Standorte verdienen eine Top-Wertschätzung“ diskutieren und referieren diesmal unter anderem zwei amtierende Landesminister, ein evangelischer Landesbischof und vier Manager aus der Lebensmittelwirtschaft auf der traditionellen Tagung über die gesellschaftliche Lizenz wirtschaftlichen Handelns, speziell bei der Herstellung von Lebensmitteln.



Stimmt es, dass der Gesetzgeber unter dem Gebot der Nachhaltigkeit wirtschaftlichen Erfolg und Wertschätzung eher verhindert als fördert? Verschärfen immer mehr Auflagen und gesetzliche Hürden eher das Marktrisiko und führen zu Demotivation der Akteure? Oder sind Unternehmen gut beraten, wenn Sie nicht erst auf staatliche Direktiven warten, sondern proaktiv überzeugende und glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategien aufbauen und umsetzen?



Prof. Dr. Matthias Kussin, Professor für Medien- und CSR-Kommunikation an der Hochschule Osnabrück wird in seiner Keynote bereits existierende Nachhaltigkeitsstrategien in der Land- und Ernährungswirtschaft vorstellen und ihre Chancen für Unternehmen, Branchen und Regionen bewerten. Für das Expertenpodium lautet die Fragestellung anschließend, wie es um Nachhaltigkeitsstrategien im Agribusiness konkret steht und wie es gelingen kann, aus gesellschaftlicher Verantwortung einen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen zu machen.



Auf dem Podium kommen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Wort. Es diskutieren die niedersächsischen Minister Olaf Lies (Wirtschaft) und Christian Meyer (Landwirtschaft), der Landesbischof der evangelischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, mit den Unternehmensvertretern Felix Ahlers (CEO Frosta), Phillipp Wachholz (Mc Donald’s), Christian Kionka (Nordzucker) und Jörg Große-Lochtmann (Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG). Auf dem Podium außerdem: Sophie von Gagern vom Deutschen Global Compact Netzwerk der Vereinten Nationen. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat seine Teilnahme an der „Zukunftswerkstatt“ angekündigt. Er wird in einem „Ausblick“ am Ende der Veranstaltung über „Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für den Standort Niedersachsen“ sprechen.

Die Veranstaltung finden während der Internationale Grüne Woche im Saal Berlin, Messehalle 7.3, auf dem Messegelände Berlin statt. (SB)