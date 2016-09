Für eine Abschlussarbeit zum Thema "Krisenmanagement bei Tierseuchen" werden noch Studienteilnehmer gesucht. Mitmachen kann die gesamte Wertschöpfungskette: vom Landwirt bis zum Schlachter.

Es gibt zahlreiche Berufe, die Kompetenz im Umgang mit Tierseuchen erfordern. Wo besteht noch Schulungsbedarf? Welche Bereiche der Prävention und Bewältigung müssen noch angegangen werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Studentin Verena Koch an der Universität Bonn in ihrer Bachelor-Arbeit.Mithilfe einer Umfrage soll das Krisenmanagement in Betrieben evaluiert werden. Angesprochen fühlen dürfen sich sowohl Landwirte, Schlachter, Desinfektoren, Tierärzte, Behörden, Logistiker als auch Berater. Alter und Qualifizierung sind zweitrangig, obwohl die Studie hauptsächlich auf Personen in Führungspositionen abzielt.Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa 20 Minuten. Frau Koch freut sich über zahlreiche Antworten. (lm)