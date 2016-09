Tiergesundheit ist wichtig für den Betriebserfolg. Neue Erkenntnisse wollen Wissenschaftler aus Hannover, Berlin und München dazu in deutschen Kuhställen sammeln.

Vorteile für Landwirte

Resourcen identifizieren

„PraeRi: Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen Milchviehbetrieben – eine Prävalenzstudie“, heißt die Untersuchung, die sich mit Fragen rund um die Tiergesundheit beschäftigt und vom Bundesagrarministerium (BMEL) finanziert wird.Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo), der Freien Universität Berlin und der Ludwig-Maximilians-Universität München werden die Tiergesundheit in deutschen Milchkuhbetrieben untersuchen. Das Projekt hat eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren.Auf den Betrieben sollen Daten zu Tiergesundheit, Haltung, Fütterung und zum Management erhoben werden. Die Daten sollen genutzt werden, um noch nicht ausgeschöpfte Ressourcen zu identifizieren und Handlungsoptionen zur Unterstützung der Landwirte zu entwickeln.Die Kontaktaufnahme zwischen Wissenschaftlern und Landwirten werden die HI-Tier-Regionalstellen der Bundesländer vermitteln. Sie werden unter Beachtung des Datenschutzes die Betriebe stichprobenartig auswählen und ihnen das Informationsmaterial der Studie zuleiten. Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig. Die Betriebsbesuche beginnen im Herbst 2016. Weitere Informationen zu PraeRi gibt es im Internet. (mrs)