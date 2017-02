Hochschulabsolventen in der Agrarbranche haben zurzeit gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Bei der Bewerbung um die richtige Stelle hilft ein neues Handbuch des VDL.

Der VDL Bundesverband, Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt hat ein Handbuch für den gelungenen Berufseinstieg veröffentlicht. Es enthält ein Informationspaket speziell für Berufsstarter in die grüne Branche. Die Broschüre bietet viele Hintergrundinformationen zu den einzelnen Berufsfeldern und geht speziell auf die Besonderheiten des grünen Arbeitsmarktes ein.Das Buch liefert wichtige Hinweise für eine gute Bewerbung wie die Auswertung von Stellenanzeigen, das Verfassen des Lebenslaufes oder die Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch. Sie gibt aber auch Impulse, um grundsätzliche Fragen zu klären: Was kann ich? Wo will ich hin? Was erwarten die Unternehmen? Schließlich sollten Arbeitgeber und Bewerber zusammenpassen. Nur so kann eine nachhaltige Zufriedenheit auf beiden Seiten entstehen. Praktische Tipps zur Gehaltsverhandlung oder zum Bewerben auf Englisch sowie Erfahrungsberichte von Bewerbern und Personalern ergänzen die Zusammenstellung. Das Handbuch kann als Broschüre oder pdf-Datei bestellt werden. VDL-Mitglieder, fördernde Mitglieder und Unterstützer des VDL Bundesverbandes e.V. erhalten das Handbuch kostenlos.Der VDL ist der Berufsverband derjenigen, die ein Hochschulstudium der Studiengänge Agrarwissenschaften, Ernährungs- und Haushaltswissenschaften/ Ökotrophologie Landespflege, des Umweltschutzes oder verwandter Disziplinen abgeschlossen haben, sich noch im Studium befinden oder auf Grund einer vergleichbaren Tätigkeit an der Arbeit des Verbandes interessiert sind. Der VDL hat die Aufgabe, Wissenschaft, Forschung und Lehre in den genannten Disziplinen zu fördern und in der Öffentlichkeit zu vertreten. (SB)