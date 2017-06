Wer im Bereich Protein- und Ölpflanzen forscht hat gute Karten, ein Stipendium der Ufop Stiftung zu erhalten. Die Bewerbungsfrist ist gestartet.

Benötigte Unterlagen

Die Karl Eigen und Dr. Dietrich Brauer Stiftung, die von der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen verwaltet wird, vergibt Stipendien für Bachelor- und Masterarbeiten. Die Studenten müssen praxisrelevante wissenschaftliche Erkenntnisse zu Protein- und Ölpflanzen in den Bereichen Züchtung, Produktionstechnik, Lebensmitteltechnologie und auch Ernährungsphysiologie/Human- und Tierernährung ermitteln. Glückliche Auserwählte werden mit insgesamt 3.000 € gefördert.Die sechsmonatigen Stipendien sollen tudenten die Chance geben, sich voll und ganz auf die Erstellung der wissenschaftlichen Arbeit zu konzentrieren, teilt die Ufop mit. Um die sechsmonatige Förderung in Höhe von monatlich 500 € können sich Studenten bewerben, die an einer Universität oder Fachhochschule in Deutschland oder Europa immatrikuliert sind bzw. an einer solchen einen Abschluss erlangt haben.Die Bewerbungsunterlagen sollen die Zielsetzung sowie die inhaltliche und methodische Neuheit der Arbeit erkennen lassen. Darüber hinaus sollen sie hinreichend ausführlich die Förderwürdigkeit der Arbeit für eine Beurteilung durch Dritte darlegen. Bewerbungen können direkt an die Ufop geschickt werden. (az)