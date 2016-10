Auf der EuroTier in Hannover geben im November mehr als dreißig Aussteller aus Branche und Wissenschaft Infos zum Berufseinstieg. Es gibt außerdem Vorträge und Diskussionen.

Die Halle 26 steht auf der Fachmesse EuroTier ganz unter dem Motto "Campus & Career". Neben Vorträgen von Personalmanagern und anderen Vertretern aus der Landwirtschaft geben auch Nachwuchskräfte und Top-Manager Einblicke in ihren Arbeitsalltag. An der "Job Wall" am Stand A27 werden zahlreiche offene Stellen zu finden sein.



Am 17. November findet der "Young Farmers Day" statt, auf dem sich junge Landwirte und Nachwuchskräfte vernetzen können. Die Junge DLG, der Bund der Deutschen Landjugend und die Junge ISN organisieren unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema "Do it yourself - Märkte erkennen und nutzen". Außerdem laden die Verbände am Abend zur Young Farmers Party im "Funpark Hannover" ein. (lm)