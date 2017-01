Praxiserfahrungen zur Ertragsstabilität von Winterweizen sind für Wissenschaftler der Universität Gießen von großem Interesse. Derzeit läuft eine Online-Umfrage.

Am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung I der Justus-Liebig-Universität Gießen forscht Prof. Bernd Honermeier aktuell zur Ertragsstabilität von Winterweizen. Eine empirische Untersuchung soll die klassischen Feldversuche ergänzen. Darum lädt das Insitut derzeit zu einer Online-Umfrage ein.Praktiker können die Wissenschaft unterstützen, indem sie Ihre Erfahrungen im Weizenanbau weitergeben und an der kurzen Umfrage teilnehmen. Auch Ökobetriebe sind eingeladen, betont Janna Macholdt, die das Projekt betreut.Die Beantwortung der Fragen erfolgt mittels Online-Fragebogen und dauert nur fünf Minuten, versichert sie. Die Auswertung erfolgt anonymisiert und die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Ergebnisse sollen in der Fachpresse veröffentlicht werden. Zudem können Teilnehmer den Ergebnisbericht auch direkt beim Institut anfordern. (brs)