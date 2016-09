Die ländliche Bevölkerung in den neuen Bundesländern ist unzufriedener als die Menschen in der Stadt, so eine Studie. In Gesamtdeutschland unterscheidet sich die Zufriedenheit zwischen Stadt und Land nicht so deutlich.





Je geringer die Arbeitslosenquote ist und je gerechter die Einkommen verteilt sind, desto höher ist die Zufriedenheit im ländlichen Raum. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Universität Halle-Wittenberg. Außerdem stellten sie einen Zusammenhang zwischen der Höhe der Wachstumsrate des BIP, der Fertilitätsrate und zunehmender Zufriedenheit auf dem Land fest.Ein höheres BIP-Niveau dagegen steht nicht automatisch für zufriedenere Menschen, weder im städtischen noch im ländlichen Raum. Die Wissenschaftler untersuchten außerdem, ob es einen Zusammenhang zwischen besserer medizinischer Versorgung und Zufriedenheit gibt - auch hier konnten sie keine positive Korrelation feststellen. Im Rahmen der Studie empfehlen die Forscher, vor dem Festlegen politischer Maßnahmen Informationen über die Lebensqualität einzuholen. Die Studie "Lebensqualität in Deutschland - Ein Vergleich von ländlichen und städtischen Regionen" wird auf der 56. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus (GEWISOLA) in Bonn vorgestellt. Die Tagung beschäftigt sich dieses Jahr mit der regionalen Vernetzung der Agrar- und Ernährungswissenschaft und findet vom 28. bis 30. September statt. (lm)