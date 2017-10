Benedikt Bösel fordert Zentren für Gründer in der Landwirtschaft

Foto: Privat

az: Warum braucht die Agrarwirtschaft Start-ups?

Gibt es genug Gründer?

Vertraut mit Agrar- und Finanzfragen

Was muss besser werden?

Wo stehen deutsche Agrar-Start-ups im internationalen Vergleich?

Die Fragen stellte Dagmar Behme

Die Landwirtschaft steht vor erheblichen praktischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Sie muss ganz neue Antworten geben, wenn es um Fragen der Umweltbelastung, des Umgangs mit Tieren oder um die Abhängigkeit von Subventionen geht. Dazu braucht es Innovation, zu denen Start-ups erheblich beitragen können.Der Gründergeist an Agraruniversitäten und Forschungseinrichtungen nimmt zu. Auch die großen Agrarfirmen haben mittlerweile erkannt, dass die Zusammenarbeit mit Start-ups auf lange Sicht sehr hilfreich ist. Die Newcomer stehen aber vor großen Schwierigkeiten, da es weder genug spezialisierte Gründerzentren noch Investoren mit Agrarkompetenz gibt. Viele der Start-ups sind heute noch Einzelkämpfer.Start-up-Unternehmen benötigen zum einen Kapital, aber auch unternehmensspezifisches Know-how und Kontakte. Üblicherweise wird dies über themenbezogene Gründerzentren, Business Angels und Wagniskapitalinvestoren ermöglicht. Wir brauchen im Agrarbereich flächendeckend eine solche Infrastruktur mit Versuchsflächen und Kapital. Nur so können wir zukünftige Entwicklungen mitgestalten. Ferner müssen für Investoren die steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen verbessert werden. Besonders wichtig schließlich: Wir brauchen auf dem Land endlich ein flächendeckendes Internet.Im Vergleich zu den USA und Israel sind wir bereits weit abgeschlagen, auch in Europa fallen wir schon leicht zurück. Die Politik, aber auch Verbände müssen dringend erkennen, dass neue Technologien und Innovationen allen Beteiligten helfen. Das Einrichten von Agrargründerzentren und das Auflegen von Wagniskapitalfonds, die aus verschiedenen Quellen gespeist werden, könnten als Initialzündung dienen und so den Abstand Deutschlands zu anderen Ländern verkürzen. Allerdings darf man nicht nur davon reden, man muss es auch tun!