Leser EU-Bauer Klaus1618 sagte am 10.03.2017 um 13:44 Uhr

Könnt ihr rechnen? - Dann rechnet nicht mit uns!

Mehr Lug und Trug, wie innerhalb unserer Wohlstandsgesellschaft großzügig wegschauend toleriert wird, geht kaum mehr. Panama Papers, das bisher größte Daten-Leak, war nur eine Spitze dieses Eisberges - eine von vielen! Ein Anspruch auf Vollständigkeit würde hier führwahr den Rahmen sprengen. Einnahmen, die unsere Konzernmultis hierzulande generieren, in Irland besteuert, werden mit welchem Steuersatz belegt!? Erbärmliche 0,5 Prozent stehen als „Steuerlast“ in der Diskussion, nicht „gigantisch“ zuviel!? - Entscheidend war, ist und bleibt dabei immer eine Nähe des Großkapitals zur Politik. Welches zahlende Mitglied unseres „Mittelstandsbauches“ genießt solche verschmusten Kuscheleinheiten ebenda!? Schicksalhaft ergeben sollten wir -müssen wir!?- zur Kenntnis nehmen, wer innerhalb unseres allenthalben hervorragend funktionierenden Solidarsystems, mit maßgeblich tragender Säule der zuverlässigen Gattung von „Zahlemann/-Frau mit Töchtern und Söhnen“ zuzurechnen ist. Sämtliche Steuerflucht-Sparmodelle weltweit, wo Gewinne hierzulande generiert, geschickt am Fiskus vorbeigeleitet in den weltweiten Steueroasen geparkt werden, sind und bleiben nichtsdestotrotz ignorant tolerierter Auswuchs eines solchen Systemes. Dafür sorgen schon die alerten Wirtschaftsberatersysteme mit ihren ausgefuchsten „Steuersparmodellen“, individuell bedarfsgerecht passgenau zugeschnitten auf jeden Einzelnen unserer Superreichen. Darum also ist der Mittelstand kompensatorisch gefordert, dazu verdonnert, in staatstragender Funktion unserem bewährten Solidarprinzip den lebensnotwendigen Odem einzuhauchen. Wir deutschen Bauern sind mittlerweile derart gläsern, da konnte sich bislang nur Europas größter Bauer mit seiner KTG Agrar kurzzeitig entziehen, wenngleich selbige Blendmechanismen nicht beständig erfolgreich waren. Was sich allerdings auch hier wiederum bewahrheitete, war die schon legendäre Magie des Geldes in einer unseligen Fortschreibung jener misslungenen Erfolgsstory, wo Geld wiederum sofort Großkapital angezogen hat; so kam es, wie es kommen musste: u.a. die Münchner Rück durfte grunderwerbssteuerfrei kostengünstig frei werdenden Boden, vormals schon verramschtes Allgemeineigentum, in großem Stile in die eigenen Bücher vereinnahmen, den Löwenanteil an der insolventen KTG Agrar überhaupt „veratmete“ der umtriebige Baumogul mit seiner Zech Stiftung...; einmal der Allgemeinheit geschickt entzogener, damals schon zu Spottpreisen verramschter Grund und Boden, floss wiederum in Hände unseres einflussreichen Großkapitals. Alle, ausnahmslos alle, welchen politischen Couleurs auch immer, ob rot, grün oder schwarz, schauten dabei hilflos(!?) oder vielleicht doch weit eher teilnahms- u. tatenlos (!?) zu. Der eine oder andere Bauer hoffte hier vergeblich, nur kleinste Krumen abbekommen zu wollen. Gerechtigkeit, Moral und Ethik konnten Oberwasser nicht gewinnen... // Schade Herr Hermannsen, dahingehend komplettierende Einlassungen fehlen in obiger Betrachtungsweise leider. Sie sind, ob es uns allen gefällt oder nicht, armseliger Auswuchs innerhalb unseres ansonsten präzise funktionierenden Erfolgsmodelles, an dem mit steigender Tendenz mehr und mehr Bürger aber durchaus berechtigte Zweifel aufkommen. Ob ein sozialdemokratischer Phoenix Schulz, ehemals EU-Kommissionspräsident, in der Thematik sicherlich nicht vollkommen jungfräulich unbedarft, innerhalb deutscher Grenzen hier zielführend kitten kann, wollen wir zunächst einmal offen lassen... - Da gehe ich mit Ihnen durchaus d‘accord, werter Herr Hermannsen!