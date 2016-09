Leser Rüdiger Beck sagte am 11.06.2016 um 18:32 Uhr

Brunnenvergifter- Imagevergifter

Sehr geehrter Herr Fähnlein, vielen Dank für Ihr Kommentar. Sie haben damit die Versäumnisse des Herrn Hermannsen bei seiner doch eher unprofessionellen "Sparrecherche", die den Namen Recherche wohl nicht verdient, treffend dargestellt. [...]Die Landwirtschaft hat leider das Problem, dass Falschdarstellungen wie die des Herrn Hermannsen zuerst gelesen werden, und die Richtigstellung des Themas dann meistens keine Berücksichtigung mehr findet. Dies führt zu einer Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas im ländlichen Raum mit Folgen wie diesen, dass Schüler mit landwirtschaftlichem Hintergrund in der Schule sehr leise antworten, wenn sie nach dem Beruf der Eltern gefragt werden. Dies gehört leider auch zu den ungestraften Konsquenzen von reißerisch geschriebenen Kommentaren von Journalisten des Formats Hermannsen, die man wohl auch nicht in einem Agrarblatt finden sollte. Probleme mag es manchmal in der Landwirtschaft geben. Diese müssen auch angesprochen werden, aber in einer Weise, in der ausgewogen und umfassend dargestellt wird. So geht es einfach nicht, Herr Hermannsen: Anhand von wenigen scharzen Schafen Stimmung gegen die ganze Branche zu machen.

Leser Rudolf Fähnlein sagte am 10.06.2016 um 22:16 Uhr

Brunnenvergifter

Gründliche Recherche wäre hilfreich gewesen! Von einem guten Agrarjournalisten – und dazu zähle ich bisher Horst Hermannsen – hätte ich eine bessere Recherche und damit ein vollkommen anderes Urteil zur Qualität unseres Trink- bzw. Grundwassers erwartet. Die Trinkwasserqualität in Bayern ist sehr hoch, rund 97% der geförderten Trinkwasservorkommen unterschreiten den Nitratgrenzwert von 50 mg/l. Wenn das Verfahren der EU-Kommission zur Nitratrichtlinie gegen Deutschland ins Spiel gebracht wird, fehlt die Hintergrundbetrachtung vollkommen. Deutschland war aufgefordert die Einhaltung der EU-Nitratrichtlinie durch ein Messstellennetz gegenüber Brüssel zu dokumentieren. Nichts wäre leichter gewesen, als – ähnlich den übrigen Mitgliedsstaaten - die vorhandenen Messnetze heranzuziehen. Nein: Unsere Bundes- und Landesbehörden haben dafür ein separates nicht repräsentatives „Belastungsmessstellennetz“ ausgewählt. Das deutsche Nitratmessnetz hatte bis vor kurzem bundesweit nur 162 langjährig gleiche Messstellen (34 davon in Bayern). Davon weisen (2008-2010) knapp 50 % Nitratwerte über 50 mg/l auf. Deutschland hat für dieses sogenannte „Belastungsmessnetz“ gezielt stark belastete, landwirtschaftlich beeinflusste Messstellen ausgewählt, um den Erfolg gewässerschonender Landbewirtschaftung deutlich dokumentieren zu können. Hier wurden auch deutliche Fortschritte erzielt – im ersten Untersuchungszeitraum (1992-1994) lagen knapp 65 % der Messstellen über dem Nitratschwellenwert. Im deutschen Nitratbericht 2012 wird ausdrücklich erwähnt, dass dieses Messnetz nicht dazu geeignet ist, eine allgemeine Gesamtübersicht über die Nitratbelastung im oberflächennahen Grundwasser zu geben. Dennoch erweckt die EU Kommission sowie schlecht recherchierende Journalisten den Eindruck, das bisherige Belastungsmessnetz wäre repräsentativ für den Zustand des Grundwassers in Bayern und Deutschland. Wer sind hier die Brunnenvergifter? Würde die EU das repräsentative EUA-Messnetz (Meldung an die Europäische Umweltagentur, rund 800 Messstellen in Deutschland, 115 in Bayern) berücksichtigen, würde sich Deutschland im Mittelfeld zwischen Österreich und Italien einreihen – ca. 14 % der Messstellen über 50 mg Nitrat pro Liter. Im deutschen Nitratbericht an die EU-Kommission wurden die Ergebnisse aus dem repräsentativen EUA-Messnetz ebenfalls ausführlich dargestellt, jedoch für das EU-Ranking nicht berücksichtigt. In Bayern stellt sich die Nitratsituation im Grundwasser sogar noch günstiger als im Bundesdurchschnitt dar: Betrachtet man die rund 500 Messstellen des Landesmessnetzes Grundwasserbeschaffenheit, das gleichzeitig als Überblicksmessnetz für die Wasserrahmenrichtlinie gilt, überschreiten nur 6,5 % der Messstellen die Nitratschwelle von 50 mg/l. Bei den Messstellen im Rohwasser überschreiten sogar nur 3,5 % den Nitratgrenzwert von 50 mg/l. Auch bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie gilt es genau hinzusehen. Die zitierte Einstufung, wonach 1/3 des Grundwassers nicht den Zielen dieser EU-weiten Richtlinie entsprechen würde, ist unzutreffend. Die Risikoanalyse der Wasserrahmenrichtlinie ist keine Bewertung des aktuellen Zustands sondern eine Zukunftsprognose mit vielen Unsicherheiten. Die Risikoanalyse richtet den Blick in die Zukunft, daher werden sogar vorsorglich strengere Werte als die gesetzlichen Schwellenwerte der Grundwasserverordnung herangezogen. Bei der vorliegenden Risikoanalyse werden 75 % der Schwellenwerte der Grundwasserverordnung (entspricht gleichzeitig der Ausgangskonzentration für Maßnahmen zur Trendumkehr) zu Grunde gelegt. In die Risikoanalyse fließen u. a. auch modellierte Nitrateinträge aus der Landwirtschaft ein, die mit dem Programm MONERIS berechnet wurden. Dieses Modell kann nur eine Annäherung an die tatsächliche Situation sein, da ein Modell nie 1:1 die Realität abbildet und nur so gut ist, wie die einfließenden Daten. Letztere sind vielfach ebenfalls nur Schätzungen und Annäherungen. Als Konsequenz aus der Risikoanalyse werden für die Grundwasserkörper mit der Einstufung „Zielerreichung unwahrscheinlich“ von der Landwirtschaftsverwaltung entsprechende Maßnahmenprogramme aufgestellt. Bereits im ersten Bewirtschaftungszeitraum (2009-2015) gab es solche Maßnahmengebiete, in denen auf insgesamt über 600.000 Hektar speziell gewässerschonende landwirtschaftliche Methoden angewandt wurden. Wegen der häufig sehr langsamen Umsetzungsprozesse im Boden und v. a. im Grundwasser wird es teilweise viele Jahre dauern, bis die Effekte dieser Maßnahmen im Grundwasser messbar sind. Wie lange das dauert, kann niemand genau abschätzen, weswegen die möglichen Auswirkungen der bereits durchgeführten Maßnahmen auch nicht in die Risikoanalyse eingeflossen sind. Hoffen wir, dass auch die anderen diffusen Quellen, welche das Grundwasser beeinflussen, wie z. B Kläranlagen bis hin zum Straßenverkehr auch ähnliche Fortschritte verzeichnen wie die Landwirtschaft. Gut, dass Hermannsen nicht im Mittelalter lebt. Drakonische Strafen bleiben ihm trotz fehlender Recherche heutzutage als Journalist erspart. Rudolf Fähnlein

Leser Rüdiger Beck sagte am 03.06.2016 um 07:50 Uhr

Faktenlage falsch dargestellt

Sehr geehrter Herr Hermannsen, ich hatte Ihnen die sachlichen Fehler, die Sie von Landwirt martin einfordern in einem Kommentar dargelegt. Dieser Kommentar wurde aber leider nicht veröffentlicht. -- Offenbar handelt es sich hierbei um ein technisches Problem, da uns kein weiterer Kommentar dieses Absenders vorliegt. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Die Redaktion --

Leser Rainer Dierkes sagte am 02.06.2016 um 21:02 Uhr

Image derLandwirtschaft

Ich glaube schon, dass die Wahrheit irgendwo zwischen Landwirt Martin und Blogger Horst liegt. Fakt ist, dass die meisten Landwirte verantwortungsvoll mit Natur und Ressourcen umgehen. Fakt ist aber auch, dass eben diese Landwirte nicht in der Lage sind, die schwarzen Schafe, die es leider noch reichlich in der Branche gibt "auszumerzen". Soll einfach heißen: wer unsachgemäß Gülle ausbringt (entsorgt), mehrfach bis zu 50-60 m³/ha sind keine Seltenheit, der gehört auf Dauer mit einem Berufsverbot belegt. Wir sind auch zu einem großen Teil selber für unser Image verantwortlich. Das ist die Meinung eines aktivenLandwirts.

Leser Landwirt Martin sagte am 02.06.2016 um 12:34 Uhr

konstruktiv oder polemisch

Hallo Herr Hermannsen, klar ist die Sache nicht von der Hand zu weisen. Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat ist ein Problem, welches angegangen werden muss. Jedoch stimmt Ihre Aussage nicht: Die Landwirte, oder laut Ihnen die ‚Brunnenvergifter‘, halten sich doch individuell fast ausschließlich an die aktuellen Gesetze und Verordnungen. Probleme ergeben sich durch die regionale Ballung von Veredelung, dazu kamen dann in den 2000er Jahren noch oft zusätzliche Biogasanlagen. Außerdem bereiten zu leichte Böden in manchen Regionen hier sogar dem viehlosen Ackerbau Probleme. Was mich stört ist folgendes: Jahrelang wurden diese unternehmerisch und wirtschaftlich denkenden Landwirte auch in Ihrer Zeitung als Vorbild gesehen. (Märkte bedienen, Wachsen oder Weichen…) In der aktuellen Phase werden aber alle, die diesen Weg gegangen sind, angeprangert. Egal, ob es der große Veredelungsbetrieb ist oder der Ackerbauer. Ihre Zeitung steht von jeher dem Wachstum und der Export-Orientierung positiv gegenüber. Aus meiner Sicht vor allem, weil auch die deutsche Ernährungsindustrie diesen Weg geht. Nichts desto trotz liegt mein Hauptvorwurf an der Aussage des Brunnenvergifters. Wer gerne Werbegelder der Ernährungs- und Betriebsmittelindustrie einnimmt, sollte nicht zusätzlich die intensive Landwirtschaft übertrieben schlecht darstellen. Oder werden Sie auf Ihre alten Tage noch ein Okö??

Leser Blogger Horst sagte am 31.05.2016 um 14:42 Uhr

brunnenvergifter

Sehr geehrter Landwirt Martin, ob man im Alter wirklich weise wird, ist keinesfalls so sicher. Nachsichtigkeit und vor allem Gelassenheit stimmt schon eher. Offensichtlich sind Sie kein regelmäßiger Leser der agrarzeitung, deshalb einige Informationen: Die agrarzeitung ist keineswegs eine Publikation der Lebens- und Betriebsmittelindustrie, sondern ein völlig unabhängiges Blatt für die Agrarwirtschaft. Dass, wie Sie meinen, die agrarzeitung in den 70 Jahren ihres Bestehens von den Landwirten nicht ernst genommen wurde, kann ich nicht bestätigen. Immerhin sind die meisten Leser unternemehrische, zukunftsorientierte Landwirte, die größere Betriebe bewirtschaften. Dieser Leserkreis, das zeigt unsere Erfahrung,ist durchaus an distanzierter Berichterstattung und Kommentierung interessiert. In meinem Blog beziehe ich mich u.a. auf die Vorhaltungen des Europäischen Gerichtshofes und die ernsten Warnungen der Trinkwasserversorger hierzulande. Das Thema wurde auch bei der DLG-Wintertagung in München lebhaft diskutiert. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie konkret mitteilen könnten, wo Sie die sachlichen Fehler in dem Blog sehen. Unsere Leser und ich als Autor wären Ihnen dafür sehr verbunden.

Leser Landwirt Martin sagte am 31.05.2016 um 10:04 Uhr

die ganz eigene Sicht auf die Umwelt

Hallo Herr Hermannsen, oft heißt es ja im Alter wird man weise und nachsichtig, leider nicht in Ihrem Fall. Zwar singen Sie als Journalist einer Zeitung der Lebensmittel- und Betriebsmittel-Industrie gern deren Lied. So werden Alternativen zur intensiven Lebensmittelerzeugung für Landwirte, also Bio-Landwirtschaft und Bioenergieerzeugung, gerne verhöhnt. Aber wenn durch die intensive Bewirtschaftung der Flächen dann das Grundwasser mit Nitrat belastet ist, werden eben diese Landwirte als Brunnenvergifter bezeichnet. Eigentlich wird das Wort des Brunnenvergifters heute doch in Zusammenhang mit Menschen verwendet, welche die Stimmung zwischen anderen vergiften. Zu dieser Gruppe muss ich Sie inzwischen zählen. Natürlich darf und muss ein Journalist auf Missstände hinweisen. Wer dies jedoch in übertriebener und überheblichen Art und Weise tut, überdeckt das eigentliche Thema. Aber ich bin Ihnen auch dankbar, zeigt doch so ein Kommentar, wie manche in der Redaktion doch über die Deutschen Landwirte denkt, deshalb wird diese Zeitschrift auch bei Landwirten nie ernst genommen werden. Ein Bauer.