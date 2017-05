Leser Klaus Bergmann sagte am 18.04.2017 um 17:56 Uhr

Nicht ganz zu Ende gedacht

Werter Herr Seeger, Ihr Rückschluß der Erbschuld in der Diskussion um Glyphosat ist einerseits richtig, aber es ist eben keine Erbschuld, vielmehr die richtige Reaktion darauf, dass damals Atrazin im Trinkwasser zu finden war. Das gehört dort genau so wenig hin wie Glyphosat, bzw Ampa in meinen Urin. Es ist absolut richtig, bei solchen Befunden wissenschaftlich zu prüfen und seriös zu hinterfragen, ob nicht weitere Enschränkungen von Nöten sind. Die Landwirtschaft macht sich zudem immer mehr zur Geisel der Chemielobby ohne selbst daraus langfritigen Nutzen ziehen zu können. Im Gegenteil - all die schönen Möglichkeiten den Anbau zu rationalisieren, hat unterm Strich Konzerne reich, Bauern ärmer und abhängiger gemacht. Lebensmittel sind heute so billig geworden, daß die Masse der Konsumenten Nahrungsmittel nicht mehr schätzt und wir eine öffentliche Debatte über zu viel Weggeworfene Lebensmittel führen. Umdenken auf allen Ebenen ist da dringend von Nöten.

Leser Jürgen Seufferlein sagte am 18.04.2017 um 11:44 Uhr

Freier Unternehmer & Landwirtschaft der Zukunft

Werter Peter Seeger, die Debatte um Pflanzenschutzmittel ist nicht wirklich neu, sie wurde durch die Debatte um Glyphosat und die BAYER-Akquise von Monsanto nur wieder neu belebt und erfährt inzwischen durch nachhaltige Unterstützung vom BfR und der Diskussion um erhöhte Rückstände in Gewässern (zusätzlich zu erhöhten Nährstoffgehalten)ungeahnte Dynamik. Und dies in einer Zeit, in der sich die nicht-landwirtschaftliche Gesellschaft einer täglichen Metamorphose zwischen Arbeit und Freizeitvergnügen hingibt und so tatsächlich gar nichts mehr übrig hat für die "Leiden der Bauern". Zusätzlich erfährt der "moderne" Landwirt, dass er ja gar kein freier Unternehmer ist, sondern als Spielball zwischen Politik, Verbänden (Bauernverbände, etc.), Abnehmern und Sozialversicherern dient, um deren eigenen Existenzen abzuleiten. Dem entgeht der Biobauer auch nur in der Hinsicht, als er sich von der geballten Menge an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln nahezu komplett befreit, den restlichen Bürokratismus aber mit zusätzlichen Anforderungen aus Verbandsauflagen trotzdem zu erfüllen hat. Wie also raus aus dem Dilemma? Ich sehe die einzige Möglichkeit in a) der klaren Definition JEDES landwirtschaftlichen Betriebes als Unternehmen, b) der Schaffung eines einheitlichen MWST.-Satzes auf ALLE Güter (z.B. 13%), c) der konsequenten Abschaffung der Direktzahlungen und der 2.ten Säule INCL. einer noch zu definierenden Risikorücklage für Extrema (Dürre, Überschwemmung, etc.)und d) der Zuständigkeit EINES EINZIGEN Bundesministeriums für die Landwirtschaft (momentan reden da 4 mit). Passendes Beispiel zum Schluss: Meine Eltern haben zusammen 75 Jahre in die Rentenversicherung (LW und allg. Rentenkasse) einbezahlt und erhalten jetzt ZUSAMMEN knapp 940,-€ Rente/Monat - und das in Zeiten, da politisch eine bedingungslose Grundrente von 1.050,-€/PERSON von diversen politischen Kreisen gefordert wird. Auch das sollte uns zu denken geben!