Leser Günter sagte am 26.07.2017 um 10:42 Uhr

Landwirtschaftliches Einkommen vervollständigen

Bei Angaben zum landwirtschaftlichen Einkommen ist es nur ehrlich, die Direktzahlungen aus dem EGFL mit einzurechnen.

Leser EU-Bauer Klaus1618 sagte am 20.07.2017 um 10:52 Uhr

Durch das Tal der Ahnungslosen.

Dem ist wirklich nur wenig hinzuzufügen! Nur soviel: Würde infolge der Direktzahlungen ein damit begründetes Transparenzansinnen entfallen, geriete das mittlerweile hochpräzise fremdgesteuerte Marktgeschehen rasant in einen Schlingerkurs. Jedem aktiven Landwirt wäre das eher heute als morgen nur zu wünschen, wenn er sich seiner administrativen Fesseln schleunigst entledigen könnte, um sein Dasein als freier Unternehmer eigeninitativ zu gestalten. Dieser unleidige Geldfluss, der sich rasant zur Sturmflut vom jeweiligen Bewirtschafter zu den Eigentümern entwickelte, würde schlagartig versiegen und damit abgelöst von realistischen Größenordnungen, die eine verfügbare Bodengüte widerspiegelten. Was wäre der Grünlandstatus noch wert, könnte man nicht diejenigen nachhaltig sanktionieren, die damit ihr Einkommen generieren. Die bestens dotierte, überaus opulente personelle Architektur unseres Direktzahlungsmodelles ließe sich rigoros zusammenschrumpfen. Ist eigentlich geläufig, wie viele Prämienansprüche überhaupt noch frei verfügbar, als unverzichtbar lebensrettender alljährlicher Staatstropf schlussendlich auf dem Bauernkonto angelangen? Sagt das nicht mehr als alles? Diese Problematik ist aber nur sehr wenigen Ausstehenden bekannt. Entgegen der gerne und regelmäßig oft geübten Praxis, marktschreierisch Statistiken über die Pachtzinshöhe bei Neuverpachtungen medial in die Welt hinausplärren zu wollen, hüllt man sich dahingehend wohlweislich in betretenes Schweigen. Belastbare Statistiken über das ominöse Häkchen auf dem Prämienantrag werden der breiten Öffentlichkeit nicht zugängig gemacht. WARUM!? - Es steht wahrhaftig also die Gretchenfrage im Raum, ob es tatsächlich das kleine tumbe Bäuerlein wäre, das am lautesten stöhnte, würde dieses Direktzahlungsmodell gänzlich eingestampft.

Leser Günter sagte am 19.07.2017 um 17:27 Uhr

Zustimmung

Ich finde der Text von Herrn Hermannsen hat den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Jeder, selbst ein sich im Hungerstreik befindlicher finanziert über die Umsatzsteuer die sinnlosen Subventionen an die Landwirtschaft. Schon Rainer Brüderle, der einstige FDP-Wirtschaftsminister befand Dauersubventionen für schädlich, weil sie denkfaul machen. Noch schlimmer ist, dass die Zweckbestimmungen der Direktzahlungen aus dem EAGFL, Umweltschutz- und Tierschutzstandards nicht in der geringsten Weise erfüllt werden.