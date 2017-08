Leser Jochen sagte am 21.08.2017 um 15:58 Uhr

Durch die Nullzinspolitik

Schaffen es die Hobbykommunisten sogar noch bis zur dritten Staffel! Mich wundert echt wie lange die Tierhalter dieses linksfaschistoide Spielchen noch mitmachen? Die Eigendynamik des Beamtenapparat nimmt mittlerweile die skurilsten Formen an. Die Produzenten sollten auf die reine Eigenversorgung umstellen und das hinterhältige Hamsterradsystem zu boykottieren!

Leser Günter sagte am 19.08.2017 um 21:40 Uhr

Ringelschwanz

Das Tierschutzgesetz enthält in § 6 Abs. 1 Satz 1 ein grundsätzliches Amputationsverbot. Von daher ist Herr Meyer kein "Ringelschwanzretter", sondern er sorgt für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes. Übrigens seine Aufgabe als Minister. Gleichzeitig erfüllt er auch den Verfassungsauftrag aus Art. 20a GG: Der Staat[...]schützt die Tiere. Schwanzbeißen ist eine Störung im Sozialverhalten der Schweine; Ursache sind die Lebensbedingungen der Schweine, für die ausschließlich der Schweinebauer verantwortlich ist. Ursach für das Schwanzbeißen ist nicht die Existenz eines Ringelschwanzes. Wegen des Schwanzkupierens läuft seit 2010 ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen die BRD, das nur zurückgestellt ist, weil ständig daran geforscht wird.

Leser Ulrich Löhr sagte am 18.08.2017 um 16:08 Uhr

Grundkurs Apo

Zum Grundkurs EU-Zahlungen gehört auch zu wissen, dass diese Zahlungen aus WTO-Gründen produktionsunabhängig und in Deutschland auch entkoppelt bezahlt werden. Der Betrieb bekommt seine Flächenzahlung, egal ob er Tiere hält oder nicht. Daher ist der Schluss auf flächenlose Landwirtschaft falsch. Für die Prüfung der Nährstoffverwertung soll es so etwas wie eine DüVo geben. Zum Thema Ringelschwanz wäre es doch interessant, den "Ringelschwanzretter" Meyer nach den Ergebnissen der Versuche aus dem Tierschutzplan zu fragen. Ist es tiergerecht, wenn hohe Tierraten trotz intensivster Betreuung in verschiedenen Haltungssystemen mit Läsionen im Schlachthof ankommen? ITW bleibt gut, weil der Staat nicht reinpfuscht!

Leser Günter sagte am 18.08.2017 um 15:08 Uhr

Direktzahlungen

Soweit ich weiß handelt es sich bei den Direktzahlungen um Flächenprämien. Das würde heißen, dass manche Schweine- und Geflügelbetriebe flächenlos betrieben werden. Woher kommt dann das Futter und wohin geht dann die Schweinegülle? Ringelschwänze entsprechen der bestehenden Tierschutznorm und sind keine Besonderheit der ITW.

Leser Ulrich Löhr sagte am 18.08.2017 um 13:01 Uhr

ITW ist sinnvoll

Zu Leser Günter. Sehr geehrter Herr Günter, gerade die Sparten im Bereich Schwein und Geflügel, bekommen kein süßes Gift (EU Direktzahlungen). Das ist auch gut so. Mit den Zahlungen und darauf folgenden Auflagen würde man es erfolgreich schaffen ein funktionierendes System zu "schlachten". Als Teilnehmer an ITW kann ich Ihnen nur sagen, dass die Auflagen eben höher als der gesetzliche Standard sind. Die Freunde des LEH schlafen nicht auf den Bäumen und würden das, wenn es denn der Fall wäre, sofort monieren. Der Staat war als Marktlenker noch nie erfolgreich. Deshalb stimme ich Herrn Seeger zu , dass es sich hier um ein erfolgreiches System handelt. Wenn man jetzt schafft zumindest eine Teilnämlichkeit der Produkte einzuführen, dann wäre auch eine öffentliche Bewerbung zielführend.

Leser Jürgen Seufferlein sagte am 18.08.2017 um 12:49 Uhr

ITW 2.0

Die Initiative Tierwohl hat nur dann eine Chance, wenn sie EU-weit den MEHRWERT-Standard definiert und damit die Messlatte für EU-Importbestimmungen wird. Für die Einhaltung von gesetzlichen Standards zusätzliche Prämien zu erhalten ist genauso lächerlich und absurd wie die Beibehaltung von Mitteln in der 1.ten Säule ohne konkrete Gegenleistung oder die horrenden Prämien in erneuerbare Energien. All dies hat doch in den letzten 25 Jahren nur dazu geführt, dass die grössten Jammerer und Anlagenbetreiber die Pachtpreise in astronomische, nicht marktfruchtfähige Höhen trieben, diese Flächen i.a. zur Entsorgung überschüssiger organischer Dünger zweckentfremdeten (denn Futtergetreide war i.a. billiger zu kaufen als zu produzieren) oder den Europäischen Traktorenherstellern zu willigen Abnehmern im Grunde nicht gegenzufinanzierender und unsinnig ausgestatteter Grosstraktoren wurden. Dies muss und dies wird - spätestens ab 2020/21- ein wohlverdientes Ende finden, ob dann die Landwirtschaft tatsächlich durch "Gute fachliche Praxis" langfristig erfolgreich betrieben werden kann, entscheiden aber auch internationale Faktoren, von denen wir heute noch gar nichts wissen, als auch die Allmacht des Verbrauchers, zu dem die Landwirte selbst auch gehören.