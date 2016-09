Leser EU-Cowboy sagte am 05.05.2016 um 13:17 Uhr

Ein vorsichtiger bäuerlicher "Ritt" über die Computer-Tastaturen...

Vorausgeschickt an dieser Stelle sei, dass ich keineswegs einen Antiamerikanismus lebe u. mir das auch für die weitere Zukunft fern liegt. Ich setze in meinem Betrieb absolut eigenüberzeugt amerikanische, modernste Hightechsysteme ein, was allerdings nicht gleichbedeutend meinen freigeistigen Ratio gänzlichst auszuhebeln vermag. // Eine wunderschön blumige Analyse liefern Sie, werte Frau Pionke, für mich bildlich herangezoomt vor den Schlossportalen unserer Discounter stehend, ab. Wie aber fällt mehrheitlich die Kaufentscheidung der Verbraucher in jenen heiligen Hallen aus? Was landet tatsächlich in den Einkaufswägen, um anonym auf den heimischen Tellern, für eine breite Öffentlichkeit uneinsehbar, verkonsumiert zu werden? Sind nicht gerade die Deutschen im Nahrungsmittelbereich mittlerweile passionierte Schnäppchenjäger, die sich hier „hardcore“ in Überzahl an den Weltmeistertitel zielstrebig herantasten? - In Summe weisen die rund 800 Mio. Verbraucher durchaus Parallelitäten innerhalb eines unter TTIP möglicherweise real werdenden weltgrößten Wirtschaftsraumes als Binnenmarkt aus. Welche Konsequenzen erleidet der außen vor bleibende Rest von Mitbewohnern auf unserem Blauen Planeten, wir sprechen hier von immerhin über 6 Mrd., Tendenz eher steigend, der durch dieses Raster der insbesondere wirtschaftspolitisch gesteuerten Interessen purzelt!? Die Anzahl der weltweit gepackten Koffer nimmt dato rasant zu. Niemand weiß im übrigen effektiver eine erfolgreiche Wehrhaftigkeit durch absolute Abschottung der eigenen Grenzen betreiben zu können als unsere Partner jenseits des Atlantiks (Anmerkung: Mexikanische Grenze u.a.). Hier haften der EU weitreichend gigantischere Problemstellungen an, dato bereits extrem wirklichkeitsnah u. absolut greifbar! - Vielleicht sollte man sich in diesem Zusammenhang überaus bewusst beispielgebend vor Augen führen wollen, welche Auswirkungen NAFTA ( North American Free Trade Agreement), eine Freihandelszone im nordamerikanischen Kontinent innerhalb des Wirtschaftsverbandes zwischen Kanada, USA u. Mexiko, hat!? Mexiko, das Ursprungsland der Maiskultivierung, war einst stolze MAIS-EXPORTNATION. Heute ist man dort auf gentechnisch veränderte Maisimporte, ausschließlich vom „großen Handels-Bruder“ angewiesen. Allerdings ist dort auch einer der reichsten Menschen weltweit beheimatet - die positiven(!?) NAFTA-Auswirkungen. Welchen ganz offensichtlichen Konsequenzen für diesen Juniorpartner darf man sich hier kritisch hinterfragend nicht verschließen unter einer sachlich nüchternen Betrachtungsweise...!? // Die Prioritäten eines möglichen „ICH-Donald-Präsidenten“, was man derzeit nicht mehr in das Reich von politischen Wahl-Utopien verbannen kann, sind derzeit im übrigen glasklar und vollkommen unmissverständlich formuliert: An erster Stelle stehen die Interessen der USA - darauf folgt lange nichts - um dann wieder einzig allein bei den Interessen der USA angelangen zu wollen...!(?) Werte Frau Pionke, trügt mich vielleicht der gewonnene Eindruck, dass Sie die amerikanische Administration ähnlich der europäischen als monolithischen Block betrachten!? Die Unabhängigkeiten der einzelnen Bundesstaaten u. deren jeweiligen „Befindlichkeiten“, wo immer auch diese in den rechtlichen Eigenständigkeiten angesiedelt sein mögen, an zwei krassen Beispielen untermauert: In wie vielen amerikanischen Bundesstaaten innerhalb „DER“ FÜHRENDEN DEMOKRATIE wird heute noch die absolut menschenverachtende Todesstrafe, die sofort rigoros abgeschafft werden sollte, verhängt u. auch vollzogen!? - Seitenwechsel hin zum zweitkleinsten Bundesstaat Delaware, der „erste Staat im Staate“, auch als „Diamond State“ geadelt, dem leibhaftigen Darling der Weltkonzerne innerhalb Amerikas „beliebtestem Steuerparadies“..... // Glauben Sie wirklich, liebe Frau Pionke, dass innerhalb europäischer Grenzen unter selbigen Vorzeichen gerade ihr zitierter „Gastro-Snobismus“ sich abgeschottet distinguiert in eine neue TTIP-Ära „hinüberretten“ könnte!? Weit eher steht doch wohl eine weitere Vereinheitlichung des Systems gerade im Nahrungsmittelumfeld zu befürchten, durchaus gleichbedeutend mit noch mehr „GEN- / FASTFOOD“ auf unseren europäischen Tellern, einer bevorstehenden „Lebensmittelvereinheitlichung KEINER Güte“. Selbiger absoluten „Verflachung“ unserer Essenskulturen in einzigem Standardpurismus sind mehr als augenscheinlich sämtlichste Schlossportale EUROPAS weit geöffnet. Hauptkriterium ebenda: SUPERBILLIG!!! Da blicke ich vielleicht aus einem völlig anderen Fensterlein hinaus in die weite weite Ferne....!? // Ähnlich unterscheiden sich hier generell auch unsere Mutmaßungen im übrigen über aktuell noch auf den heimischen Höfen verharrende gigantische Getreide-Restmengen aus der letzten Ernte. So manches kleine Bäuerlein musste überaus schmerzhaft zur Kenntnis nehmen wollen, dass unsere himmlische, allseits stets sehr bemühte Frau Holle im letzten Wirtschaftsjahr doch etwas unlustig arbeitsscheu unterwegs war, entgegen der allerdings regen Aktivitäten, die ganzjährig über die Computertastaturen huschten...!? - Aber wie bereits gesagt, ich bin eben auch nur ein kleines Bäuerlein! Man möge mir solche „Dreistigkeiten“ verzeihen. ;-)