Leser Peter Seeger sagte am 19.06.2016 um 22:12 Uhr

Was bleibt in Erinnerung?

Auch wenn uns immer wieder industrielle Landwirtschaft vorgeworfen wird, ist Landwirtschaft, egal in welcher Größenordnung, immer vom Wetter abhängig. Was ist so schlimm daran, dass der Vor- und Nachgelagerte Bereich auch mal hautnah erlebt, wenn die Natur sich nicht an den Plan hält. Der Mehraufwand für die Rübenabfuhr im strömenden Regen oder das Trocknen des Getreides ersetzt mir auch niemand. Zudem erwarte ich von jedem, der mir etwas über Ackerbau erzählen will, dass er immer ein Paar Stiefel im Auto hat und diese auch im schlammigen Feld, egal ob in Haßfurt oder Otzberg, bereit ist anzuziehen. Schade ist nur, dass die Feldtage 2016 uns als Schlammschlacht im Gedächtnis bleiben. Viel wichtiger wäre es gewesen, Antworten zu finden, wie nun auch der Ackerbau mit dem wachsenden Druck aus Medien und Politik umgehen wird. Die Glyphosat-Debatte ist nur der Anfang. Wenn dieses Pflanzenschutzmittel auf dieser Datenbasis und bei diesem medialen Druck verboten wird, wird der Standort Deutschland und EU noch viel schmerzlichere Verluste erleiden müssen.

Leser Helmut Schmidt sagte am 19.06.2016 um 14:02 Uhr

DLG :beratungsresistent und lernunfähig

Was die DLG den Besuchern und Ausstellern in Hassfurt zugemutet hat, ist mit Worten nur unzureichend zu beschreiben. Die DLG hat mit den verregneten Tagen auf Schloss Dyck im Rheinland in den Neunziger Jahren sowie Bernburg vor 4 Jahren eigentlich genügend Erfahrung mit nassem Wetter. Aber eine Lernkurve ist nicht zu erkennen. In kleinster Weise. Trotz des vorhersehbar schlechten Wetters für Hassfurt wurden keine Vorkehrungen getroffen, um eine vernünftige Infrastruktur sicherzustellen. Es wurden null Vorbereitungen getroffen, um die wichtigen Wege auf dem Gelände begehbarer und sicherer zu machen, keine Alternativen für die anfahrenden Besucher und Aussteller zu den nassen Wiesenparkplätzen geschaffen. Warum wurden zum Beispiel in der Nähe keine Parkplätze angemietet und Besucher mit Bussen zum Gelände gebracht? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passierte auf dem Gelände gar nichts. Kein Weg wurde mit Hackschnitzel aufgefüllt oder sonstwie augebessert. Was die DLG hier leistet, besser gesagt nicht leistet, ist mehr als eine Zumutung. Dafür müssen Aussteller und Besucher auch noch sehr viel Geld bezahlen. Ganz zu schweigen von den sanitären Einrichtungen, die die DLG allen zugemutet. Zugesch........ Dixies und nur 2 Toilettenwagen, die einigermaßen funktionierten, vor denen sich lange Schlangen bildeten, da sie nur in ungenügender Anzahl vorhanden waren. Die DLG hat die Feldtage regelrecht absaufen lassen. Die Feldtage waren kein Erfolg wie die DLG auf ihren vorgefertigten PR-Meldungen verbreitet. Die Feldtage waren eine Zumutung und dies nicht nur in olfaktorischer und gehtechnischer Hinsicht. Dies sah man besonders am dritten Tag, der extrem besucherschwach war. Unter den Landwirten hatte es sich rumgesprochen, dass die Schlammschlacht in Hassfurt einen Besuch nicht lohnt. Wegbleiben war die richtige Entscheidung. Man hat nichts verpasst. Auch unter den Ausstellern waren diejenigen die Gewinner, die in weiser Vorschau nicht angemeldet hatten. Es sollten noch mehr Aussteller dem Beispiel von Syngenta folgen und kritisch überlegen, ob eine Teilnahme unter diesen Umständen und bei diesem Serviceverständnis des Organisators Sinn macht.