Leser Josef sagte am 13.08.2016 um 19:38 Uhr

Ohne Perspektiven

Lieber Horst Hermanssen, sie setzen sich, zugegebenermassen gut formuliert, mit der Vergangenheit auseinander, ohne auch nur eine Perspektive für die Zukunft der Landwirtschaft an zu bieten. Weiter wie in den vergangenen Jahrzehnten kann es wohl nicht sein, oder?

Leser Strebel Stefanie sagte am 10.08.2016 um 17:22 Uhr

Die grüne Agrarwende ist ein marktpolitischer Irrweg

Ich halte die propagierte Agrarwende der Grünen für einen marktpolitischen Irrweg. Das lässt sich auch klar begründen. Die Bioproduktion ist arbeits- und flächenintensiver als die konventionelle Erzeugung. In beiden Faktoren ist Deutschland aber teurer als andere Länder. Die Biomassenproduktion für die Supermärkte ist also immer günstiger im Ausland zu erzeugen als bei uns und wird auch von dort kommen, da auch die Transportkosten niedrig sind. Ich kenne mehrere internationale Bio-Handelsfirmen, die aktuell im größeren Stile ukrainischen und russischen Bioweizen nach Deutschland importieren, weil dieser 40 €/t günstiger ist als europäische Ware (und die kommt aus Rumänien). Zumal das EG-Bio Label es zulässt, dass auch Drittlandsware darunter verkauft werden darf. Es gibt nichts internationaleres als die Landwirtschaft. In jedem der 194 Länder der Erde wird Landwirtschaft betrieben. Diese Internationalität und den internationalen Handel blenden die Grünen in ihren Agrarwende-Überlegungen komplett aus. Das ist ein fataler Fehler. In der konventionellen Produktion hingegen kann die moderne Landwirtschaft diesen Kostennachteil durch eine höhere Flächenproduktivität (durch exzellente Betriebsmittel etc.) ausgleichen. Im Biobereich haben die deutschen Landwirte diesen Vorteil nicht. Die ideologischen Wunschträume der grünen Ökobourgeoisie zerplatzen also an der marktpolitischen Realität. Ohne ein regionales Vermarktungskonzept und eine gute Marketingstrategie kann man der deutschen Landwirtschaft nur von der Umstellung auf Bio abraten. Man muss also der grünen Politik nicht nur Spießigkeit vorhalten, sondern auch eine Unkenntnis marktwirtschaftlicher Zusammenhänge.

Leser Seb Schäfer sagte am 09.08.2016 um 19:19 Uhr

Jeder pflegt seine Klischees so gut er kann...

Wenn die etablierten Parteien als „austauschbare, blutleere Blockparteien“ wahrgenommen werden, liegt das nicht zuletzt auch an den Medien, die sie in die immer gleichen Schubladen packen. Es scheint nicht erwünscht und auch kaum mehr möglich, mit lösungsorientierten Denkansätzen durchzudringen, ohne den populistischen Vorschlaghammer zu benutzen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein intellektuell normalbelichteter Mensch im Sommer 2016 noch glaubt, mit der gegenwärtigen Agrarpolitik auf nationaler, europäischer und globaler Ebene könne die Ernährung der Menschheit zukunftsfähig ausgerichtet werden. Es gibt kaum ein Politikfeld, in dem die Differenzen zwischen den Ansprüchen künftiger Generationen und der heutigen Denk- und Handlungsweise eklatanter zu Tage treten als in der Landwirtschaft. Dabei möchte ich nicht Ihr gern gepflegtes Klischee eines dogmatischen Biobauern bedienen, auch wenn wir auf unserem Hof seit 25 Jahren erfolgreich ökologisch arbeiten. Die Kernfrage ist weniger die nach ökologischer oder konventioneller Bewirtschaftung, sondern ob bäuerlich oder industriell. Mir scheint völlig klar und auch zunehmend empirisch belegt, dass nur eine regional angepasste bäuerliche Landwirtschaft die künftigen Herausforderungen dieses Planeten bewältigen kann. Industrielle Prozesse und die ihnen innewohnende Wachstumsdynamik sind nicht dauerhaft kompatibel mit organischen Zyklen, die unserer Welt zugrunde liegen. Wo nicht das Leben von Boden, Tier und Mensch im Zentrum des Wirtschaftens stehen, sondern das Kapital, da wird man dann irgendwann auch schmerzhaft erkennen, „dass man Geld nicht essen kann“, um noch ein gängiges, aber treffendes Ökoklischee zu zitieren. Und eine Branche, die in weiten Teilen an den Kundenwünschen vorbeiproduziert, hat keine gute Perspektive. Lieber werden also bei Landwirten garantiert erfolgreiche Bilder der grünen Müsli- und Verbotspartei mit Künastmaske reproduziert, als sich ernsthaft mit Strategien gegen den Niedergang bäuerlicher Landwirtschaft zu beschäftigen. „Erfolgsstories“ wie die vom „erfolgreichstem Landwirt Europas“ (ZEIT vom 28.1.2016) Siegfried Hofreiter oder eines Adriaan Straathof werden nicht kritisch analysiert als extreme Beispiele eines versagenden Systems, sondern man bedient lieber die Stereotypen des grobbestrickten, birkenstocktragenden Müslifressers. KTG Agrar ging im Juli in die Insolvenz, gegen Straathof wurde ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen, alles bekannt. Bevor sich aber Horst Hermannsen ernsthaft mit den Ideen eines klugen Bauernkopfs wie dem von Friedrich Ostendorff beschäftigt, müssen offenbar noch größere Katastrophen als das Verschwinden von fast 50 Prozent der Höfe in den letzten 20 Jahren geschehen. Auch da lässt sich die Trennlinie zwischen bäuerlicher und industrieller Landwirtschaft festmachen: wem gehört das Land, das bewirtschaftet wird? Die Eigenkapitalquoten in der Landwirtschaft gehen seit Jahren zurück, und das wird von vielen als ein hinzunehmendes Merkmal der „modernen Landwirtschaft“ betrachtet, so wie der „Strukturwandel“- der doch nur verschleiert, dass mit den aufgebenden Betrieben auch bäuerliche Werte in einem ungeheuren Ausmaß vernichtet werden. Es liegt für mich auf der Hand, dass der auch in der Landwirtschaft und für Selbstständige notwendige gesetzliche Mindestlohn nur mit gesetzlichen Untergrenzen für Erzeugerpreise zu erreichen ist. Das hat nichts mit Dirigismus oder Planwirtschaft zu tun, sondern ist der Erkenntnis geschuldet, dass die ländlichen Regionen als Rückgrat unserer Gesellschaften auf Bauern in den Dörfern angewiesen sind, nicht auf Kapitalgesellschaften in Panama.