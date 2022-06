Die AgriFood-Branche befindet sich mitten in einem Umbruch. Digitalisierung und künstliche Intelligenz revolutionieren die Art, wie wir Lebensmittel erzeugen, verteilen, kaufen und genießen. Egal ob Lieferapps, selbstfahrende Erntemaschinen oder unser Abendessen auf Instagram: digitale Technologie bestimmt heute nicht nur, wie wir zu unserem Essen finden, sondern auch wie Lebensmittel angebaut, geliefert und gekocht werden. Digital-Experte und agrarzeitungs-Chefredakteur Olaf Deininger erläutert alles, was Sie zu diesem Thema zweite Digitalisierung in der Agri-Food-Branche wissen müssen.





Veranstaltungsdaten:

23.6.2022 | 5.7.2022 | 19.7.2022

15:00 – 16:00 Uhr







Lassen die Landwirte von Morgen autonome Drohnen über dem Acker steigen? Arbeitet der Bauer in Zukunft noch auf dem Feld? Wie kaufen wir im voll vernetzten Supermarkt der Zukunft ein? Erfahren Sie in unserer dreiteiligen Webinar-Reihe von Digital-Experte und agrarzeitungs-Chefredakteur Olaf Deininger:

welche Veränderungen auf Unternehmen und Unternehmer zukommen

wie die stärksten Veränderungstreiber aussehen

wie Technologie die Art und Weise verändert

wie wir Lebensmittel produzieren und vermarkten

wie Sie Ihr Unternehmen optimal darauf einstellen

Programm





Folge 1

Autonome Maschinen und Landwirtschaft 4.0

Warum smarte Technologie uns bei der Transformation der Landwirtschaft Richtung Nachhaltigkeit unterstützen und der Landwirt trotzdem zum Uber-Fahrer dieses Jahrzehnts werden könnte. Dabei steht im Fokus, wie wir Lebensmittel in der Zukunft erzeugen und warum Blockchain darin eine wichtige Rolle spielt.

Relevant für folgende Branchen: Landwirtschaft, Züchter, Mäster, Veredler, Fleisch-Industrie, Landtechnik, Pflanzenschutz, Saatgut, Logistik, Start-Ups, Wissenschaft

Folge 2

Elektronische Nasen und Personal Food

Künstliche Intelligenz und Plattform-Ökonomie revolutionieren Produktentwicklung in der Food-Branche. Digitale Food Communities kreieren ihre eigenen Produkte. Wie sieht die Lebensmittelindustrie der Zukunft aus?

Relevant für folgende Branchen: Lebensmittel-Industrie, Lebensmittel-Handwerk, Logistik, Start-Ups, Wissenschaft

Folge 3

Future Grocery und die intelligente Lieferkette

Der Supermarkt der Zukunft weiß, wann Dein Magen knurren wird. Was bedeutet das für die Marktforschung wie wir sie kennen und für künftige Entwicklungen in der Logistik und im Lebensmitteleinzelhandel? Sichern Sie sich jetzt Ihren Wissensvorsprung. Kompakt in 60 min zeigt unser Food-Experte Olaf Deininger, was Sie rund um das Thema wissen müssen.

Relevant für folgende Branchen: Lebensmittel-Einzelhandel, Gastronomie, Logistik, Start-Ups, Wissenschaft

Vortragende

Freuen Sie sich auf:

Olaf Deininger

Entwicklungs-Chefredakteur agrarzeitung