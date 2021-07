Die Wärmebildkamera zeigt den deutlichen Temperaturunterschied zwischen den warmen Tierkörpern und dem kühlen Futter und Stallboden.

Ergänzungsfutter kann die Belastungen für die Tiere angesichts hoher Temperaturen reduzieren. So können neben einer guten Nährstoffversorgung für Jungrinder, Kühe und Mastbullen auch Leistungseinbrüche verhindert werden.

An heißen Tagen können steigende Temperaturen in Kombination mit einer hohen Luftfeuchtigkeit Hitzestress bei Wiederkäuern auslösen. Leistungseinbrüche lassen meist nicht lange auf sich warten. „Dazu zählen eine geringere Futteraufnahme und Milchleistung sowie Probleme in der Eutergesundheit und eine schlechtere Fruchtbarkeit“, erläutert Michael Helmers, Produktmanager Rind bei der Profuma Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG mit Sitz in Dormagen - eine Tochtergesellschaft der Agravis Raiffeisen AG. „Insbesondere bei hohen Temperaturen verbunden mit drückender Gewitterluft gilt es in der Bullenmast, die Rationen im Hinblick auf die Elektrolytbilanz zu optimieren“, betont Helmers in einer Pressemitteilung von Agravis.

Vielfältiges Angebot

Stabilisierung des pH-Wertes wichtig

Der Futtermittelspezialist hat einige Ergänzungsfutter im Angebot: VitaMiral Hitzestress, VitaMiral Hitzestress Cool und VitaMiral Bulle Relax Cool. Alle wirkten den Belastungen durch Hitzestress gezielt entgegen. VitaMiral Hitzestress unterstütze die Wiederkäuer als Beigabe zur bestehenden Mineralstoffversorgung bei heißen Temperaturen und eigne sich bei sehr getreidereicher und strukturarmer Fütterung heißt es weiter. „Dabei verhindert das Ergänzungsfutter eine Pansenübersäuerung durch einen speziellen Pufferkomplex, erhöht die Toleranzgrenze der Wiederkäuer bei extremer Wärme und stabilisiert beziehungsweise steigert die Leistung im Hinblick auf die Trockensubstanzaufnahme und Milchproduktion“, erläutert Helmers.Auch VitaMiral Bulle Relax Cool unterstütze die bedarfsgerechte Versorgung mit Spurenelementen, indem es die Rationen auf Basis von Mais- oder Grassilage mit Anteilen von Nass- und AGRAVIS-Bullenmastfuttern ergänze. „Das Komplettmineral mit zusätzlichen Komponenten gegen Hitzestress stabilisiert den Pansen-pH-Wert nachhaltig und sichert dadurch sowohl hohe Trockensubstanzaufnahmen als auch hohe Tageszunahmen. Außerdem verhindert VitaMiral Bulle Relax Cool die Nacherwärmung der vorgelegten Ration“, so der Fütterungsexperte weiter.