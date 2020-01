Das Beratungsunternehmen AGRI-associates, Personalberatungsdienstleister für das Agribusiness mit Sitz in Lörrach, baut systematisch seine Beratungskompetenz für Fach- und Führungskräfte aus. Ab Januar 2020 verstärkt Michael Witt das Personalberater-Team der AGRI-associates.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Michael Witt eine Führungskraft aus der Düngemittelindustrie mit internationaler Erfahrung für uns gewinnen konnten“ sagt Roger Fenster, Leiter von AGRI-associates Deutschland. Einen besonderen Fokus wird Witt in seiner Funktion auf die Unterstützung von Unternehmen legen, die Fach- und Führungskräfte im Pflanzenbau suchen.

Witt studierte Agrarökonomie an den Universitäten in Kiel und Aberdeen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Management- und Führungserfahrung im Marketing und im Vertrieb. Bei COMPO EXPERT in Münster leitete er bis 2017 das Cluster Central Europe sowie das Team im Markt Deutschland. Neben Düngemitteln waren dort auch Pflanzenschutzmittel, Biostimulanzien und Saatgut im Portfolio. Anschließend ergänzte er bei AGRAVIS Raiffeisen AG seine Expertise im Bereich Spezialfuttermittel, wo er zuletzt den Exportbereich für eine der Tochtergesellschaften verantwortete.