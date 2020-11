Mit sofortiger Wirkung oder soweit bestehende Vertragsvereinbarungen dies zulassen, erhöht die BASF ihre Verkaufspreise für Ameisensäure und Propionsäure wie folgt:

Produkt: Region: Preiserhöhung: Ameisensäure Europa + 100 Euro/Tonne (MT) Asien + 120 US-Dollar/Tonne (MT) Südamerika + 110 US-Dollar/Tonne (MT) Nordamerika + 0.05 US-Dollar/Pfund (LB) Propionsäure Europa + 150 US-Dollar/Tonne (MT) Asien (ohne China) + 180 US-Dollar/Tonne (MT) China + 100 US-Dollar/Tonne (MT) Südamerika + 110 US-Dollar/Tonne (MT) Nordamerika + 0.05 US-Dollar/Pfund (LB)

ist ein hochwertiges Zwischenprodukt, das sich in zahlreichen Anwendungen bewährt. Sie bewährt sich beispielsweise in der Tierernährung zur Konservierung von Futtermitteln. In der Lederverarbeitung sorgt Ameisensäure für die effiziente Fixierung von Farb- und Nachgerbstoffen. Kaliumformiat, ein Salz der Ameisensäure, ist ein umweltverträgliches und zugleich hoch effizientes Enteisungsmittel für Straßen und Flughafenrollbahnen. Ameisensäure und Kaliumformiat kommen darüber hinaus in der Ölförderindustrie bei der Erstellung und Komplettierung des Bohrlochs zum Einsatz sowie bei der Exploration von Schiefergas. Sie ist daneben ein hochwirksames Entkalkungsmittel.bewährt sich als hochwertiges Zwischenprodukt in zahlreichen Anwendungen. Zum Einsatz kommt sie beispielsweise zur Herstellung von Pflanzenschutz- und Arzneimitteln, als Lösemittel sowie in der Konservierung von Lebens- und Futtermitteln.