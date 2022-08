imago/itar-tass

Geringere Tierzahlen wurden in allen Kategorien verzeichnet. Am stärksten ging aber der Bestand an Ferkeln zurück.

Nicht nur in Deutschland, auch in Dänemark fahren die Schweinehalter ihre Bestände deutlich nach unten. Der dänische Bestand ist auf den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren gesunken.