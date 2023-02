imago/itar-tass

Zu Jahresbeginn hat sich in Dänemark der massive Abbau der Schweinebestände fortgesetzt. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes wurden laut der Stichprobenerhebung am 1. Januar 2023 insgesamt nur noch 11,54 Millionen Schweine in dem nördlichen Nachbarland gehalten.