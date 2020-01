Der Maßstab für die optimale Tierernährung ist die Nachhaltigkeit, für die immer wieder die Balance zwischen der Wirtschaftlichkeit, den ökologischen Erfordernissen und den gesellschaftlichen Anforderungen hergestellt werden müssen. Dafür sind zahlreiche Hintergrundinformationen und Zusammenhänge wichtig, wie beispielsweise Fragen zur Rohwarenverfügbarkeit oder zur Eiweißfuttermittelversorgung. Die Publikation soll so eine Grundlage für die Versachlichung von politischen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Diskussionen und eine Hilfe im Alltag sein.

Im Mittelpunkt steht die deutsche und europäische Mischfutterproduktion. Die umfangreichen Tabellen und Grafiken zeigen die Entwicklungen über die Zeit, Erläuterungen untermauern die Informationen. Das verwendete Datenmaterial bezieht sich vorwiegend auf die Kalenderjahre 2017 und 2018 beziehungsweise auf die Wirtschaftsjahre 2017/2018 und 2018/2019. Beim Schwerpunktthema Mischfutterproduktion werden Anzahl, Strukturen und regionale Verteilung der Mischfutterwerke wie auch die Herstellungsmengen in bekannter Form ausführlich dargestellt. Darüber hinaus informiert die Broschüre über Tierhaltungsbetriebe, Viehbestände, Futterverbrauch, Entwicklung der Tierleistungen und die Versorgung mit tierischen Produkten in Deutschland und in den Ländern der Europäischen Union.

