Das Absetzen von Ferkeln ist immer wieder eine herausfordernde Phase. Eine geschickte Kombination aus Fettsäuren, Ölen und Gerbstoffen kann diesen Prozess positiv unterstützen.

Die wichtigste und entscheidende Phase in der Schweineproduktion ist das Absetzen. Es ist ein stressiges Ereignis für die Ferkel, das in einer Zeit stattfindet, in der ihr Verdauungssystem noch unreif ist. Die Darmstruktur ist jedoch entscheidend für die zukünftige Gesundheit und Leis tung aller Jungtiere. Daher konzentrieren sich die Ernährungsstrategien für Ferkel auf die Darmgesundheit, zumal der begrenzte Einsatz von Antibiotika und das Verbot von Zinkoxid die Suche nach natürlichen Fütterungsalternativen beschleunigt.





Eine Kombination aus mittelkettigen Fettsäuren, ätherischen Ölen und Gerbstoffen wirkte sich positiv auf die Ferkelgesundheit aus. Es kam zu weniger Durchfall und damit einem geringeren Medikamenteneinsatz und zu einer höheren Gewichtszunahme wie Versuche bestätigen.

Autoren: Henrike Torborg, Commercial Manager, ALIVIRA Germany; Dr . Elena Moreno Muray , Global Product Manager, ALIVIRA Spain ; Dr . Paolo Cavassini , Technical Sales Manager, ALIVIRA Italy



