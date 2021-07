Während der Trockenstehzeit wird der Grundstein für ein leichtes Abkalben gelegt.

Das Transitionsfuttermittel TransLac zeigt deutliche Effekte sowohl bei klinischem als auch bei subklinischem Milchfieber. Dies ergab eine Studie von For Farmers auf 18 Praxisbetrieben.

Eine aktuelle Studie auf 18 Milchkuhbetrieben zeigt deutlich positive Effekte des Transitmanagements mit gecoateten sauren Salzen, heißt es in einer Mitteilung von For Farmers. Der Einsatz von TransLac wurde von Mitarbeitern der Tierklinik für Fortpflanzung der Freien Universität Berlin auf Betrieben im Osten Deutschlands mit eindeutigen Ergebnissen untersucht: In Herden, in denen das Produkt TransLac Top von For Farmers eingesetzt wurde, trat Milchfieber deutlich seltener auf als in einer vergleichbaren Studie aus dem Jahr 2017 auf Betrieben, die keine sauren Salze eingesetzt hatten. So war die Häufigkeit von klinischem Milchfieber mit 2,5 Prozent gegenüber 7,2 Prozent ohne TransLac Top und von subklinischem Milchfieber mit 30,1 Prozent gegenüber 40,7 Prozent ohne TransLac Top spürbar geringer, heißt es weiter.

Einsatz rechnet sich für Tierhalter

Für Anna-Carina Schattschneider, Produktmanagerin Rind bei For Farmers für Deutschland, bestätigt dieses Ergebnis, dass sich der Einsatz der gecoateten sauren Salze rechnet: „Die Ergebnisse der Wissenschaftler zeigen klar, dass mit TransLac ein dreifach positiver Effekt erzielt wird. Neben dem Arbeitsaufwand sind auch die Kosten für die Tierhalter geringer, und weniger Milchfieber bedeutet automatisch auch mehr Milch.“

Abkalben wird einfacher

Während der Trockenstehzeit werde der Grundstein für ein leichtes Abkalben sowie eine problemlose und produktive Laktation gelegt. Das TransLac-Sortiment von For Farmers orientiere sich an den spezifischen Bedürfnissen der trockenstehenden Kühe sowie der Betriebe und leistet so einen wesentlichen Beitrag für einen guten Start in die Laktation.

Mit den TransLac-Spezialfuttermitteln stelle das Unternehmen verschiedene Produkte zur Verfügung, mit denen Milchkuhhalter optimal auf die spezifischen Bedingungen ihrer Tiere in der Trockenstehzeit eingehen können. Bei der Zusammenstellung der passenden Ration könnten die Spezialberater von For Farmers die Betriebe unterstützen und wertvolle Tipps zum Management der Kühe in der Transitphase geben. Darüber hinaus könnten sie neben den positiven Effekten bei dem deutlich verminderten Auftreten von Milchfieber auch noch weitere interessante Ergebnisse aus der aktuellen Studie vorstellen.