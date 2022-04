Ynsect

ist nach eigenen Angaben weltweit führend in der Herstellung von Insektenproteinen und natürlichen Insektendüngern. Das 2011 in Paris, Frankreich, von Wissenschaftlern und Umweltaktivisten gegründete, Unternehmen verarbeitet Buffalo- und Molitor-Mehlwürmer in hochautomatisierten vertikalen Farmen zu hochwertigen Zutaten für die gesamte Nahrungskette: Pflanzen, Fische, Nutztiere, Haustiere und Menschen.Ynsect betreibt zwei Produktionsstätten, eine in Dole, Frankreich (Inbetriebnahme 2016), eine in den Niederlanden (2017). Ein dritter Standort, die größte vertikale Farm der Welt in Amiens in Frankreich, befindet sich derzeit im Bau und soll bis zu 200.000 t Zutaten produzieren. Das Unternehmen beschäftigt 260 Mitarbeiter, hat rund 450 Millionen US-Dollar von großen Investmentfonds, Banken und öffentlichen Einrichtungen erhalten und exportiert seine Produkte in die ganze Welt. www.ynsect.com