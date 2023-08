Mit dem neuen Produkt sollen Jungtiere wie Küken leichter an feste Nahrung gewöhnt werden.

In diesem Jahr erweitert die E.F.S.-Deutschland GmbH, Damme, ihr Produktportfolio und bringt Soy CP auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein GVO-freies europäisches Sojaprotein mit hoher Verdaulichkeit.

Gleichzeitig erhöht dieser Verarbeitungsschritt den Proteinanteil in Soy CP auf rund 56 % Rohprotein und entfernt die in Soja enthaltenen antinutritiven Faktoren. Der angenehm süßliche Geschmack und Geruch von Soy CP erleichtert die Gewöhnung von Ferkeln und Küken an feste Nahrung und fördert die essenzielle Entwicklung des Verdauungstraktes.