Phosphor ist ein Schlüsselnährstoff für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung.

Aus verbranntem Klärschlamm zurückgewonnener Phosphor eignet sich als Futterphosphat. Das haben EasyMining, Lantmännen gemeinsam mit der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) herausgefunden.

In dem Gemeinschaftsprojekt sollte die Verwendung von recyceltem Phosphor, der mit dem Ash2Phos-Verfahren von EasyMining hergestellt wurde, getestet werden. Das patentierte Ash2Phos-Verfahren extrahiert Phosphor und andere Ressourcen aus verbranntem Klärschlamm. Es kann nach Angaben von EasyMining über 90 % des Phosphors in der Klärschlammasche zurückgewinnen, die es auch entgiftet und von Schwermetallen trennt.

Bei den Tests wurde die Verdaulichkeit von Schweinen und Geflügel untersucht, um das mit dem Ash2Phos-Verfahren hergestellte gefällte Kalziumphosphat (PCP) mit dem üblicherweise verwendeten Monokalziumphosphat (MCP) zu vergleichen. Phosphor ist ein Schlüsselnährstoff, um ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung des Viehbestands zu gewährleisten. Der Hauptrohstoff für Futterphosphate ist bislang jedoch abgebauter Phosphor, eine endliche Ressource.

WEBINAR: Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Tierhaltung In einem kostenlosen Webinar werden die Ergebnisse der Verdaulichkeit von Schweinen und Geflügel bei der Verwendung von rückgewonnenem Futterphosphat vorgestellt und die rechtlichen Hindernisse für rückgewonnene Nährstoffe diskutiert.



Wann: 3. Februar 2022, 13:00 -14:30 MEZ.

Weitere Informationen und Anmeldung

Studien zur Vergleichbarkeit

Das Joint Venture startete Anfang 2021, wobei EasyMining das PCP bereitstellte, Lantmännen eine Kofinanzierung und logistische Unterstützung leistete und die Schwedische Universität für Agrarwissenschaften (SLU) alle Tests durchführte. Zwei Hauptstudien, eine zur Verdaulichkeit bei Schweinen und eine für Masthähnchen, wurden von der SLU im dritten und vierten Quartal 2021 durchgeführt. In beiden Studien wurden Futtermittel mit PCP und MCP verglichen, wobei die Phosphormenge in den "Inputs und Outputs" der Tiere gemessen wurde.

In beiden Studien verlief das Wachstum aller Tiere wie erwartet und zeigte bei keinem der Futtermittel einen merklichen Unterschied. Bei den Schweinen betrug die geschätzte scheinbare Verdaulichkeit des Phosphors im PCP 60,4 % und 83,8 % des Phosphors im MCP. Bei den Hühnern betrug die geschätzte ileale Verdaulichkeit von Phosphor in der PCP 58,4 % und 75,1 % des Phosphors in der MCP.

Die Verdaulichkeit sei wichtig, denn wenn sie zu niedrig sei, bedeute das, dass die Tiere den Nährstoff nicht aufnehmen und er in der Gülle lande, erklärt Sara Stiernström, Produktmanagerin bei EasyMining. Laut Stiernström zeigen die Tests auch, dass die Verdaulichkeit von PCP etwas geringer ist als die von MCP, aber sie liege im gleichen Bereich wie die anderer Futterphosphate. Außerdem würden bei Futterphosphaten weitere Parameter berücksichtigt, wie der Preis, die Gesamtumweltbelastung, die CO2-Emissionen und die Verwendung der Gülle.

Die Partner des Ash2Phos Feed Projekts Die Schwedische Universität für Agrarwissenschaften (SLU) ist eine internationale Universität, die sich der Forschung, Ausbildung und Umweltbewertung im Bereich der Wissenschaften zur Erhaltung des Lebens widmet. Ihre Hauptstandorte befinden sich in Alnarp, Umeå und Uppsala. Aber sie ist auch aktiv an Forschungseinrichtungen, Versuchsparks und anderen Bildungseinrichtungen in ganz Schweden beteiligt. Lantmännen ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft und Nordeuropas Marktführer in den Bereichen Landwirtschaft, Maschinen, Bioenergie und Lebensmittel. Gegründet auf dem Wissen und den Werten, die Generationen von Landwirten erworben haben, bemüht sich Lantmännen, die Ressourcen zu verbessern, damit die Landwirtschaft floriert. Zu ihren Lebensmittelmarken gehören AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Vaasan und andere.



EasyMining ist ein Innovationsunternehmen, das sich der Schließung von Nährstoffkreisläufen verschrieben hat und neue Technologien erfinden will, die intelligente chemische Lösungen zur Schließung von Nährstoffkreisläufen nutzen. Ziel ist es, neue zirkuläre Materialflüsse auf effiziente Weise zu schaffen. Zu EasyMining gehört auch das schwedische Umweltunternehmen Ragn-Sells.

Gesetze stehen Anwendung im Weg

„Dies könnte eigentlich ein großartiges, nachhaltiges Futterphosphat sein, aber eines der Dinge, die problematisch sind, sei die Gesetzgebung“, so Stiernström. „Die heutigen Vorschriften in der gesamten Europäischen Union sollen Verunreinigungen in Futtermitteln verhindern, die die Verwendung von rückgewonnenen Nährstoffen ausschließen, selbst wenn sie alle Qualitätsanforderungen der Gesetzgebung erfüllen. Der wichtigste nächste Schritt wird sein, auf eine neue Kreislaufgesetzgebung zu drängen, die zurückgewonnenen Phosphor zulässt, wenn er wirksam ist und die Qualitätsanforderungen erfüllt. Es ist an der Zeit, sich auf die Qualität und nicht auf die Herkunft zu konzentrieren", sagt Stiernström.