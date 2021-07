Lallemand

Choi Si Yeong leitet als Country Manager das neue Büro von Lallemand Animal Nutrition Südkorea.

Lallemand Animal Nutrition will seine Aktivitäten in Südkorea ausbauen und hat ein neues Büros in Seoul eröffnet. Ziel des Unternehmens ist es, in Südkorea das Engagement für Kundenservice und Innovation weiter zu verstärken.