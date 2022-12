Ähnlich wie im Jahr 2021 hat sich die weit verbreitete Trockenheit in ganz Europa während der Anbausaison 2022 direkt auf das Vorhandensein von Schimmelpilzen und Mykotoxinen in Getreide und Futtermitteln für die neue Ernte der Kulturen ausgewirkt. Stroh

Mykotoxine werden von bestimmten Schimmelpilzarten produziert und sind für Viehhalter ein Problem, da sie die Futterqualität und damit die Gesundheit und Leistung der Tiere beeinflussen können. Die Alltech 2022 European Harvest Analysis deckt die wahre Bedrohung auf, die Mykotoxine für Tiere und Erzeuger darstellen. Um eine möglichst genaue Darstellung des Mykotoxinrisikos in ganz Europa zu erhalten, hat Alltech erneut mit SGS zusammengearbeitet, einem weltweit führenden Anbieter von Mykotoxin-Tests und -Zertifizierungen. Die Daten für dieses Programm wurden für die wichtigsten Futtermittelrohstoffe auf regionaler Ebene gesammelt, und die Analyse zeigt ein moderates bis hohes Mykotoxinrisiko.

Die Ergebnisse der Analyse für das Jahr 2022 basieren auf über 1.000 Proben der gängigsten Getreide- und Futtermittel, die in der europäischen Viehwirtschaft produziert und verwendet werden. Die Proben wurden von landwirtschaftlichen Betrieben oder Futtermittelproduktionsstätten in 20 verschiedenen Ländern entnommen und bieten ein repräsentatives Bild des Kontaminationsrisikos in allen Regionen, wobei insgesamt ein mittleres bis hohes Risiko besteht.

"Die aktuellen Ergebnisse ähneln im Großen und Ganzen der Analyse, die wir im Jahr 2021 durchgeführt haben, wobei das Aflatoxinproblem in Mittel- und Südosteuropa die Schlagzeilen beherrscht und die größte Herausforderung für die Futtermittel- und Viehzuchtproduzenten darstellt", sagte Dr. Radka Borutova, European Technical Support Manager beim Alltech Mycotoxin Management Team. "Obwohl diese Analyse eine solide Einschätzung des Mykotoxinrisikos in Europa in diesem Jahr liefert, kann es schwierig sein, einen effektiven Kontrollplan zu implementieren, solange Sie nicht die Inhaltsstoffe, die Sie in Ihrem Betrieb verwenden, tatsächlich testen."

Die wichtigsten Ergebnisse der Alltech 2022 European Harvest Analysis sind:

100 % der Proben enthielten Mykotoxine, wobei 79 % 2 oder mehr Mykotoxine enthielten.

Im Durchschnitt enthielt jede Probe 4,5 Mykotoxine

Aflatoxine, Trichothecene vom Typ B, Fumonisine und neu auftretende Mykotoxine sind die am häufigsten nachgewiesenen Gruppen

67 Maisproben überschritten die Aflatoxin-Grenzwerte für die Verwendung in Futtermitteln (>20 ppb)

Die Aflatoxin-Herausforderung bei Mais

Das zweite Jahr in Folge ist die Aflatoxinkontamination von Mais in Mittel- und Südosteuropa ein wichtiges Thema für Futtermittel- und Viehproduzenten, die in der kommenden Fütterungssaison Rohstoffe kaufen und verwenden müssen. Aflatoxin ist ein witterungsabhängiges Toxin, und die weit verbreiteten extremen Hitzebedingungen während der Hauptanbausaison haben wahrscheinlich zu den in Maisproben auftretenden Werten beigetragen.

Weizen und Gerste

Die Mykotoxingehalte in Weizen und Gerste sind geringer als die in Mais. Während in vielen Maisproben durchschnittlich mehr als 5 Mykotoxine nachgewiesen werden, liegt der Wert in kleinen Körnern in der Regel bei 3. Diese Varianz spiegelt sich in der risikoäquivalenten Menge (REQ) und dem Risiko der Verfütterung dieser Inhaltsstoffe an bestimmte Tierarten und Tiergruppen wider. So weisen die diesjährigen Maisproben bei Sauen und Jungsauen ein mittleres bis höheres Mykotoxinrisiko auf, während das Mykotoxinrisiko bei der Verfütterung von Kleingetreide an dieselben Tiere als geringer eingestuft wird.

Obwohl Stroh als Futtermittel für Wiederkäuer und als Einstreu für Schweine weit verbreitet ist, wird die Kontamination mit Mykotoxinen oft übersehen. Wie Untersuchungen in Dänemark jedoch immer wieder zeigen, enthalten Strohproben vor allem höhere Mykotoxingehalte. DON ist das besorgniserregendste Mykotoxin, das wahrscheinlich durch eine Kombination aus Verunreinigung vor und nach der Ernte entsteht. Das Problem kann sich noch verschärfen, wenn das Stroh über einen längeren Zeitraum auf dem Feld verbleibt und Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Futtermittel

In allen Regionen Europas enthielten Proben von Gras- und Maissilage Mykotoxinwerte, die für die Verwendung in der Milchproduktion als erhöhtes Risiko einzustufen sind. Das Vorhandensein erhöhter Konzentrationen von Penicillium-Toxinen wird als Hauptursache für dieses Risiko angesehen.

Risiko für bestimmte Tiergruppen