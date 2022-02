Ökobilanzen werden immer gefragter, um den CO2-Fußabdruck auch von Produkten in der Tierernährung zu reduzieren.

Das Interesse an einer Umweltbewertung und der Analyse von Lebenszyklen bei Futtermitteln wächst. Kemin Industries wird daher aktives Mitglied im Global Feed LCA Institute (GFLI).

Kemin Industries, ein weltweit tätiger Hersteller von Inhaltsstoffen, will noch nachhaltiger werden und hat dabei vor allem die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks sowie die Fütterungseffizienz im Fokus. Daten sind hierfür eine zentrale Grundlage. So hat das Unternehmen nun seine Mitgliedschaft im Global Feed LCA Institute (GFLI) bekannt gegeben. GFLI ist eine unabhängige Organisation, die eine Datenbank für Lebenszyklusanalysen (LCA) entwickelt, die eine Umweltbewertung von Tiernahrungsprodukten ermöglicht und zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Tiernahrungs- und Lebensmittelindustrie führt. Stefaan Van Dyck, Präsident von Kemin Animal Nutrition and Health - EMENA (Europa, Naher Osten, Nordafrika), wurde außerdem zum stellvertretenden Vorsitzenden des GFLI-Vorstands ernannt, und Produktmanager Diego Martinez del Olmo, Sr. zum Mitglied des technischen Verwaltungsausschusses, jeweils für zwei Jahre.

Ganzheitliche Ökobilanz zentral

Eine der wichtigsten Ressourcen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sind Lebenszyklus- und Ökobilanzanalysen. "Eine Ökobilanz sollte als ganzheitlicher Ansatz betrachtet werden“, so Van Dyck. "Ökobilanzen müssen die gesamte Wertschöpfungskette betrachten - von den Rohstoffen bis zum Endprodukt -, denn sie tragen zu einem "gesunden Unternehmen" bei, dessen Auswirkungen weiter unten in der Wertschöpfungskette zu spüren sind. Wir bei Kemin wollen, dass die Auswirkungen unserer Lösungen die Marktfähigkeit der produzierten Lebensmittel verbessern. Da wir die gesamte Wertschöpfungskette betrachten wollen, haben wir uns entschlossen, der GFLI beizutreten, da ihre Datenbank über die Umweltauswirkungen entscheidend für genaue und zuverlässige Daten ist. Datengestützte Entscheidungen sind der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Industrie.“

CO2-Ausstoß muss runter

Kemin Animal Nutrition and Health - EMENA arbeitet nach eigenen Angaben mit den wichtigsten Akteuren auf dem europäischen Markt für Tiernahrung zusammen, um den CO2-Fußabdruck von Produkten in der globalen Lebensmittelversorgungskette zu reduzieren. Dafür müssten Unternehmen sich darauf ausrichten, die von den Nutztieren verursachten Emissionen pro Kilogramm aufgenommener Trockenmasse zu verringern. Eine Verbesserung der Futtermitteleffizienz und Präzision in die Produktformulierung führe zu einer höheren Produktivität bei gesünderen Tieren, schütze die Umwelt durch die Minimierung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen und Energie und reduziere Abfälle und schädliche Emissionen - all dies wirke sich direkt auf den CO2-Fußabdruck pro Kilogramm Milch, Fleisch und verarbeitete Produkte aus.

Effizienter füttern als Ziel

"Wir wissen, dass Futtermittelinhaltsstoffe und Nährstoffe eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Fütterungseffizienz spielen. Wenn wir eine Präzisionsfütterung mit bestimmten Futtermikronährstoffen erreichen, können wir eine bessere Futtereffizienz erzielen und die CO2-Äquivalente (eq) pro Kilogramm erzeugter Lebensmittel (d. h. Eier, Milch, Fleisch) reduzieren. Die Verbesserung der Effizienz in den Betrieben verringert auch andere Treibhausgase ebenso wie die Stickstoff- und Phosphoremissionen sowie die Methanausscheidung pro Einheit erzeugter Lebensmittel“, ist Van Dyck überzeugt.