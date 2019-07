Mehr als 1500 Teilnehmer kamen in Danzig, Polen, zusammen, um am diesjährigen Europäischen Symposium für Geflügelernährung (ESPN) teilzunehmen. Novus International , Inc., als Diamond-Sponsor, präsentierte seine neuesten Fortschritte in der Geflügelernährung durch Plakatkommunikation und die Vorführung attraktiver Videos am Stand.Während des ESPN hat Novus eine Studie vorgestellt, die die Vorteile von CIBENZA® EP150 für die Leistung und die Darmgesundheit von Broilern demonstriert. In dieser Studie wurde auch eine Abnahme der entzündungsfördernden Zytokine beobachtet, was die positiven Auswirkungen auf die Darmgesundheit bestätigt. Frühere Studien mit CIBENZA®`EP150 hatten bereits eine Verbesserung der Verdaulichkeit von Eiweiß bei Geflügel unter Beibehaltung der Produktionsleistung gezeigt. CIBENZA® EP150 ist eine einzigartige Kombination aus einer Protease und den Sporen seines Produktionsorganismus Bacillus licheniformis. Dies ist die erste Kombination in der Europäischen Union, die als zootechnischer Futterzusatz zur Unterstützung der Leistung von Masthähnchen und Junghennen zugelassen ist (4d12). Dieser Erfolg unterstreicht die Innovationskraft von Novus.Silvia Peris, Leiterin des technischen Dienstes in Europa für Novus, hatte die Gelegenheit, die Co-Vorsitzende einer der ESPN-Sitzungen zu sein. „Novus widmet sich der Verbesserung der Ernährungsprogramme für die Segmente Broiler, Legehennen und Züchthühner und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Verbesserung der Produktivität mit nachhaltigen Lösungen ein. Daher ist ESPN eine großartige Gelegenheit für uns, die neuesten Lösungen in der Geflügelernährung zu teilen und zu diskutieren“, sagt Peris. "In dieser Hinsicht konnten wir unsere neuesten Forschungsergebnisse mit CIBENZA® EP150 mit vielen Kunden und Wissenschaftlern diskutieren und erhielten sehr positive Rückmeldungen von ihnen."Zwei weitere Studien wurden auf den Poster-Sessions vorgestellt. Sie zeigten, dass COLORTEK® Yellow B bei der Pigmentierung der Broilerhaut Apoester-äquivalent ist und dass Wachteln als Modell für die Vorhersage der Eigelbfarbe bei Legehennen dienen können. COLORTEK® Yellow B ist eine natürliche Pigmentquelle mit einer Konzentration von 10% und der höchsten auf dem Markt erhältlichen Konzentration. Bei Verwendung im Verhältnis 1:50 gegenüber der synthetischen Quelle liefert es eine Leistung, die derjenigen von Apoester in der Eigelbfärbung und Broilerhaut entspricht, während die Applikationskosten insgesamt reduziert werden.