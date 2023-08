Katharina Haydn verstärkt das Perstorp-Team.

Katharina Haydn mit Wirkung vom 1. August 2023 das Team Tierernährung als Produktmanagerin Darmgesundheit verstärken wird, gibt Perstorp Holding AB bekannt.

Haydn wird sich auf die Durchführung strategischer Projekte als Teil des Gut Health Product Management Teams des Unternehmens konzentrieren und an Dr. Antonia Tacconi berichten.

"Ich freue mich, ein neues Mitglied in unserem dynamischen Produktmanagementteam begrüßen zu dürfen. Dies ist von immenser Bedeutung, da es unsere Fähigkeit untermauert, unvergleichliche Unterstützung und fachkundige Anleitung für zukünftige Entwicklungen zu bieten. Mit Katharina sind wir gut gerüstet, um unsere Bemühungen um außergewöhnliche Unterstützung und die Entwicklung von Innovationen voranzutreiben, die zweifellos zu unserem anhaltenden Erfolg mit unserem ProPhorce™- und Gastrivix™-Darmgesundheitsportfolio beitragen werden", so Dr. Tacconi, Global Product Manager Gut Health - Perstorp Animal Nutrition.

Haydn ist bereits eine erfahrene Produktmanagerin, da sie in ihrer vorherigen Position fünf Jahre als Produktmanagerin für Mineralfutter und Kombinationen von Futterzusatzstoffen tätig war. Haydn schloss 2017 ihr Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien, Österreich, ab.

"Das ist eine sehr spannende Chance für mich. Ich habe Perstorp immer als zuverlässiges und innovatives Unternehmen gesehen, das nicht nur in der Tierernährung innovativ ist, sondern zum Beispiel auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Jetzt kann ich mein Wissen und meine Erfahrung nutzen, um das Darmgesundheitsportfolio voranzutreiben und es gemeinsam mit diesem motivierten Team auf ein neues Niveau zu heben", kommentierte Haydn.