imago/imagebroker/saurer

Die Geflügelpest breitet sich in Südamerika immer weiter aus. Als inzwischen elftes Land des Subkontinents bestätigte Argentinien am vergangenen Mittwoch den landesweit ersten Nachweis von Geflügelpest, und zwar bei Andengänsen in einer Lagune nahe der Grenze zu Bolivien.