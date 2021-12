Als Industrieführer entwickelt, fertigt und vertreibt die Topcon Positioning Group Lösungen für präzise Messaufgaben und Arbeitsabläufe für Anwender in der globalen Bau- und Geodatenbranche sowie der Landwirtschaft. Der Hauptsitz der Topcon Positioning Group, inklusive Topcon Agriculture, liegt in Livermore in Kalifornien, USA. Die Europazentrale befindet sich in Capelle a/d IJssel in den Niederlanden. Die Topcon Corporation wurde 1932 gegründet und ist an der Börse von Tokio notiert.